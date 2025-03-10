Саймон Фишер-Беккер умер — что известно, фото

Саймон Фишер-Беккер. Фото: facebook.com/simon.fisherbecker

Британский актер Саймон Фишер-Беккер ушел из жизни. Звезды сериала "Доктор Кто" и фильма "Гарри Поттер" не стало на 63 году жизни.

Трагическим известием поделился муж актера Тони на его странице в Facebook.

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Актер скончался в воскресенье, 9 марта. Разглашать причину смерти 63-летнего Фишер-Беккера его супруг пока что не стал.

"Всем привет. Это Тони, муж Саймона. У меня очень печальные новости. Сегодня (9 марта — Ред.) в 2:50 Саймон умер. Я оставлю этот аккаунт открытым на некоторое время. На данный момент я не уверен, буду ли писать снова. Спасибо вам", — написал в заметке избранник актера.

Актер Саймон Фишер-Беккер. Фото: facebook.com/simon.fisherbecker

Новость о смерти Фишер-Беккера представителям СМИ также подтвердила его агент Ким Барри.

"Я потеряла не только клиента в лице Саймона Фишера-Беккера, но и близкого друга, с которым мы дружили 15 лет. Я никогда не забуду тот телефонный звонок, который я ему сделала, когда ему предложили роль Дориума Малдовара в "Докторе Кто". Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми. Мои соболезнования его мужу Тони, брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников", — сказала агент.

Саймон Фишер-Беккер запомнился зрителям ролями Толстого монаха в фильме "Гарри Поттер и философский камень", а в сериале "Доктор Кто" воплотил черноторговца Дориума Малдовара. Всего актер снялся в 16 фильмах и сериалах, а также писал книги и был оратором.

Саймон Фишер-Беккер в роли Дориума Малдовара. Фото: кадр из сериала

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