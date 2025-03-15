Звезды Голливуда с неизлечимыми болезнями — как они живут сейчас

Американская актриса Сельма Блэр. Фото: Reuters

Зрители привыкли видеть звезд Голливуда во всей красе, но даже самые успешные знаменитости сталкиваются с тяжелыми испытаниями. Некоторые из известных актеров вынуждены были попрощаться с карьерой из-за серьезных диагнозов.

Новини.LIVE рассказывает о четырех звездах Голливуда, которые ушли из кино из-за своей болезни.

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Майкл Джей Фокс

Звезде культовой франшизы "Назад в будущее" пророчили успешную актерскую карьеру в Голливуде, однако в 1991 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Болезнь подкосила 30-летнего Фокса и долгое время он злоупотреблял алкоголем, но к счастью, получил поддержку и преодолел алкоголизм.

Майкл Джей Фокс. Фото: instagram.com/realmikejfox

В 1998 году актер решил посвятить себя изучению болезни и основал собственный фонд, который занимается помощью больным Паркинсоном и занимается научными исследованиями.

В январе 2025 года знаменитость получил Президентскую медаль Свободы от Джо Байдена за свой вклад в исследование болезни Паркинсона.

Джо Байден и Майкл Джей Фокс. Фото: instagram.com/realmikejfox

Сейчас Фокс занимается озвучиванием фильмов и иногда появляется в эпизодических ролях в кино. Из-за своего диагноза актеру трудно двигаться, поэтому он передвигается в кресле колесном.

Сельма Блэр

Американская актриса прославилась своими ролями в фильмах "Жестокие игры", "Блондинка в законе" и "Хеллбой". Но карьера в Голливуде разрушилась из-за тяжелого диагноза.

Сельма Блэр. Фото: instagram.com/selmablair

В 2018 году Сельма призналась, что у нее диагностировали рассеянный склероз, который вероятно протекал незаметно в течение 15 лет. Через год у актрисы также обнаружили спастическую дисфонию, которая повлияла на ее голосовые связки.

Из-за болезни Блэр передвигается с помощью трости, а также имеет пас-проводника. И хотя актриса не снимается в большом кино, она часто появляется на светских мероприятиях, на обложках известного глянца и ведет благотворительную деятельность. В 2022 году актриса даже приняла участие в американском шоу "Танцы со звездами".

Сельма Блэр со своей собакой. Фото: instagram.com/selmablair

Кристина Эпплгейт

Многократная номинантка премий "Эмми" и "Золотой глобус" также имеет диагноз рассеянный склероз. Актриса запомнилась зрителям своими ролями в сериалах "Женаты... и с детьми", "Кто такая Саманта?" и "Друзья". Также на счету Эпплгейт много ролей в полнометражном кино.

Кристина Эпплгейт. Фото: instagram.com/mayabrenner

В 2008 году у актрисы диагностировали рак груди, из-за чего ей пришлось сделать двойную мастэктомию. А в 2021 году Эпплгейт призналась, что больна рассеянным склерозом. Спустя два года звезда приняла решение покинуть Голливуд из-за плохого самочувствия.

Сейчас актриса редко появляется на светских событиях и передвигается с тростью. Кроме того, Кристина ведет свой подкаст вместе с актрисой Джейми-Линн Сиглер.

Брюс Уиллис

Одним из секс-символов Голливуда Брюс Уиллис смог построить потрясающую карьеру в кино. И возможно зрители бы могли увидеть еще десятки ролей "крепкого орешка", если бы не болезнь.

Брюс Уиллис. Фото: Wikipedia

В 2023 году 67-летнему актеру поставили диагноз лобно-височная деменция. Первые симптомы начали появляться у Уиллиса еще в 2022 году в виде трудностей с произношением, тогда врачи предположили, что это афазия, но через год поставили точный диагноз. После этого звезда Голливуда официально завершил свою карьеру.

Сейчас Уиллис ведет закрытый образ жизни и не появляется на публике. Как делятся его родные, болезнь сильно не прогрессирует и актер находится в стабильном состоянии.

Брюс Уиллис со своей дочерью. Фото: instagram.com/buuski

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