Лучшие экранизации — что посмотреть по мотивам известных книг

"Великий Гэтсби". Фото: кадр из фильма

Чувствуется особая магия, когда любимые книжные сюжеты оживают на большом экране в кино. Экранизации заставляют нас по-новому посмотреть на уже знакомых персонажей и истории.

Новини.LIVE собрали пятерку самых атмосферных лент по мотивам популярных книг.

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Код да Винчи (2006)

Книга Дэна Брауна стала настоящей сенсацией, которая пленила читателей своим мистическим и загадочным сюжетом. А мастерская экранизация с Томом Хэнксом в роли профессора Лэнгдона сделала фильм культовым.

Чтец (2008)

Драма была снята по одноименному роману-бестселлеру писателя Бернхарда Шлинка. Главный герой - 15-летний Майк, который влюбляется в дважды старшую женщину Ханну. Внезапно она исчезает из его жизни на много лет, но однажды юноша снова встречает возлюбленную. Но Ханну обвиняют в тяжком преступлении, которое произошло во времена ее работы надзирательницей в концлагере.

Есть, молиться, любить (2010)

Романтическая мелодрама по одноименному роману Элизабет Гилберт вдохновила тысячи женщин на кардинальные изменения в жизни. Она рассказывает о женщине по имени Лиз, которая отправляется в неизвестное в поисках себя.

Великий Гэтсби (2013)

Роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в свое время не получил признания, но в 50-х годах прошлого века стал настоящим хитом. А одна из лучших его экранизации с Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайром и Керри Маллиган будто подарила зрителям настоящую возможность заглянуть в жизнь таинственного мистера Гэтсби.

На Западном фронте без перемен (2022)

Один из самых популярных и самых проницательных романов Эриха Марии Ремарка, как война может разрушать людей. В центре сюжета юноша по имени Пауль, который вместе со своими одноклассниками, отправляется на фронт в Первую мировую войну. Экранизация Эдварда Бергера имеет четыре номинации на "Оскар".

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