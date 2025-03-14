Кращі мінісеріали від Netflix — що подивитися за вихідні

Серіал "Сварка". Фото: Netflix

Коли хочеться провести вихідні вдома без зайвої метушні, немає нічого кращого, аніж поринути у нову цікаву історію. Мінісеріали від Netflix "затягують" своїм сюжетом і їх можна подивитися всього за пару днів.

Новини.LIVE пропонує трійку захопливих коротких серіалів.

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Касандра (6 серій)

Новий трилер вже встиг підкорити глядачів, а саундтрек очолює рейтинги в Spotify. Сюжет розгортається навколо родини, яка переїхала до нового вінтажного будинку, в якому їм буде допомагати робот Касандра. Але одного дня налаштування помічниці виходять з-під контролю.

Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів (9 серій)

Моторошна кримінальна історія, заснована на реальних подіях. Двох братів засуджують за жорстоке вбивство їхніх батьків у Беверлі-Гіллз 1989 року. Однак Лайл та Ерік наполягають, що зробили це заради самозахисту. Слідство мусить з'ясувати, хто ж насправді злочинець.

Сварка (10 серій)

Інцидент на дорозі зіштовхує двох незнайомців — підрядника Денні та бізнесвумен Емі. Конфлікт настільки чіпляє їх обох, що переростає у справжню війну, яка виходить далеко за межі простої суперечки.

Нагадаємо, на Netflix вийшов новий детективний мінісеріал, від якого в захваті критики. А також ми ділилися добіркою кращих українських серіалів для гарного настрою.