Юнацтво на Netflix — вийшов новий детективний мінісеріал

Серіал "Юнацтво". Фото: Netflix

На стримінгову майданчику Netflix відбулася прем'єра нового детективного мінісеріалу "Юнацтво". Кримінальна драма вже підкорила критиків та глядачів.

Серіал доступний для перегляду українською на Netflix.

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Про що серіал "Юнацтво"

Детективна драма розповідає історію 13-річного підлітка Джеймі, якого раптово заарештовують за вбивство його однокласниці. З цього моменту життя його родини перевертається з ніг на голову. Батьки юнака намагаються усіма силами захистити сина та довести його невинність.

Цікаво, що кожен епізод у серіалі було зняти лише одним дублем. Таким чином глядач ніби у реальному часі переживає усі події, що відбуваються на екрані.

Головну роль у серіалі зіграв 15-річний Оуен Купер. Юнак абсолютний новачок у акторстві, але вже зміг полонити серця критиків своєю майстерністю. Також у драмі знялися Стівен Ґрем, Ешлі Волтерс та Ерін Догерті.

Мінісеріал "Юнацтво". Фото: Netflix

Кримінальна драма була високо оцінена критиками. На популярному сайті Rotten Tomatoes він отримав рекордні 100% позитивних відгуків від глядачів. Окрім того, серіал має оцінку 8,4 з 10 на популярному кіноресурсі iMDb.

Усього детективна драма складається з чотирьох епізодів, які вже доступні із українським дубляжем та субтитрами.

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