Юнацтво на Netflix — вийшов новий детективний мінісеріал

Новий детективний серіал від Netflix наробив галасу в мережі
На стримінгову майданчику Netflix відбулася прем'єра нового детективного мінісеріалу "Юнацтво". Кримінальна драма вже підкорила критиків та глядачів.
Серіал доступний для перегляду українською на Netflix.
Про що серіал "Юнацтво"
Детективна драма розповідає історію 13-річного підлітка Джеймі, якого раптово заарештовують за вбивство його однокласниці. З цього моменту життя його родини перевертається з ніг на голову. Батьки юнака намагаються усіма силами захистити сина та довести його невинність.
Цікаво, що кожен епізод у серіалі було зняти лише одним дублем. Таким чином глядач ніби у реальному часі переживає усі події, що відбуваються на екрані.
Головну роль у серіалі зіграв 15-річний Оуен Купер. Юнак абсолютний новачок у акторстві, але вже зміг полонити серця критиків своєю майстерністю. Також у драмі знялися Стівен Ґрем, Ешлі Волтерс та Ерін Догерті.
Кримінальна драма була високо оцінена критиками. На популярному сайті Rotten Tomatoes він отримав рекордні 100% позитивних відгуків від глядачів. Окрім того, серіал має оцінку 8,4 з 10 на популярному кіноресурсі iMDb.
Усього детективна драма складається з чотирьох епізодів, які вже доступні із українським дубляжем та субтитрами.
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