Юношество на Netflix — вышел новый детективный мини-сериал

Новый детективный сериал от Netflix наделал шума в сети
На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера нового детективного мини-сериала "Юношество". Криминальная драма уже покорила критиков и зрителей.
Сериал доступен для просмотра на украинском языке на Netflix.
О чем сериал "Юношество"
Детективная драма рассказывает историю 13-летнего подростка Джейми, которого внезапно арестовывают за убийство его одноклассницы. С этого момента жизнь его семьи переворачивается с ног на голову. Родители юноши пытаются всеми силами защитить сына и доказать его невиновность.
Интересно, что каждый эпизод в сериале был снят только одним дублем. Таким образом зритель будто в реальном времени переживает все события, происходящие на экране.
Главную роль в сериале сыграл 15-летний Оуэн Купер. Юноша абсолютный новичок в актерстве, но уже смог пленить сердца критиков своим мастерством. Также в драме снялись Стивен Грэм, Эшли Уолтерс и Эрин Догерти.
Криминальная драма была высоко оценена критиками. На популярном сайте Rotten Tomatoes он получил рекордные 100% положительных отзывов от зрителей. Кроме того, сериал имеет оценку 8,4 из 10 на популярном киноресурсе iMDb.
Всего детективная драма состоит из четырех эпизодов, которые уже доступны с украинским дубляжом и субтитрами.
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