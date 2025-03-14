Юношество на Netflix — вышел новый детективный мини-сериал

Сериал "Юношество". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера нового детективного мини-сериала "Юношество". Криминальная драма уже покорила критиков и зрителей.

Сериал доступен для просмотра на украинском языке на Netflix.

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О чем сериал "Юношество"

Детективная драма рассказывает историю 13-летнего подростка Джейми, которого внезапно арестовывают за убийство его одноклассницы. С этого момента жизнь его семьи переворачивается с ног на голову. Родители юноши пытаются всеми силами защитить сына и доказать его невиновность.

Интересно, что каждый эпизод в сериале был снят только одним дублем. Таким образом зритель будто в реальном времени переживает все события, происходящие на экране.

Главную роль в сериале сыграл 15-летний Оуэн Купер. Юноша абсолютный новичок в актерстве, но уже смог пленить сердца критиков своим мастерством. Также в драме снялись Стивен Грэм, Эшли Уолтерс и Эрин Догерти.

Мини-сериал "Юношество". Фото: Netflix

Криминальная драма была высоко оценена критиками. На популярном сайте Rotten Tomatoes он получил рекордные 100% положительных отзывов от зрителей. Кроме того, сериал имеет оценку 8,4 из 10 на популярном киноресурсе iMDb.

Всего детективная драма состоит из четырех эпизодов, которые уже доступны с украинским дубляжом и субтитрами.

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