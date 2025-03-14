Седі Сінк з'явиться у новій частині Людини-павука — фото

Седі Сінк. Фото: instagram.com/sadiesink_

Американська акторка Седі Сінк з'явиться у новому фільмі про Людину-павука. Зірка серіалу "Дивні дива" приєднається до Тома Голланда у новому сиквелі від Sony Pictures та Marvel Studios.

Про це пише Deadline.

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22-річна акторка, відома за роллю Макс Мейфілд у "Дивних дивах", отримала роль у супергеройській франшизі.

Щоправда, творці фільму не відкривають таємниць, кого саме втілить на екрані Сінк, але натякають, що її роль буде "значущою".

Акторка Седі Сінк. Фото: instagram.com/sadiesink_

Скоріш за все акторка зіграє Джин Грей — одну із героїнь "Людей Ікс", відому своїми телекінетичними і телепатичними здібностями.

Однак фани не виключають, що Сінк може зіграти дівчину Пітера Паркера Мері Джей Вотсон. У попередніх фільмах із Томом Голландом обраницю Людини-павука зіграла Зендея.

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