Сэди Синк появится в новой части Человека-паука - фото

Сэди Синк. Фото: instagram.com/sadiesink_

Американская актриса Сэди Синк появится в новом фильме о Человеке-пауке. Звезда сериала "Очень странные дела" присоединится к Тому Холланду в новом сиквеле от Sony Pictures и Marvel Studios.

Об этом пишет Deadline.

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22-летняя актриса, известная по роли Макс Мейфилд в "Очень странных делах", получила роль в супергеройской франшизе.

Правда, создатели фильма не открывают секретов, кого именно воплотит на экране Синк, но намекают, что ее роль будет "значимой".

Актриса Сэди Синк. Фото: instagram.com/sadiesink_

Скорее всего актриса сыграет Джин Грей — одну из героинь "Людей Икс", известную своими телекинетическими и телепатическими способностями.

Однако фаны не исключают, что Синк может сыграть девушку Питера Паркера Мэри Джей Уотсон. В предыдущих фильмах с Томом Холландом избранницу Человека-паука сыграла Зендея.

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