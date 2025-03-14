Фільм Ліло і Стіч — український трейлер і дата виходу

Новий трейлер "Ліло і Стіч" приголомшив мережу
Вийшов перший дубльований трейлер ігрової адаптації культового мультфільму "Ліло і Стіч". Глядачі в захваті від майбутньої прем'єри.
Український трейлер представив на YouTube дистриб'ютор Kinomania Film Distribution.
"Ліло і Стіч" — український трейлер і дата прем'єри
Прихильники культового мультфільму 2002 року із нетерпінням чекали на повернення улюблених персонажів на великих екранах. І ось через 23 роки Ліло та Стіч з'являться у новій адаптації.
Сюжет фільму, як у в мультику, розповість про маленьку дівчинку Ліло, яка дуже мріє знайти собі справжнього друга. Одного дня вона знаходить дивакуватого синього прибульця, якого спершу приймає за собаку. Але виявляється, що Стіч — іншопланетний монстр, створений шаленим вченим, який втік з-під варти та випадково потрапив на Землю.
Глядачі залишилися приємно здивовані першими кадрами фантастичної пригоди, яка скоро вийде на екрани. У соцмережах користувачі діляться своїми враженням та порівнюють адаптацію із мультфільмом.
"Неймовірно мультфільм мого дитинства став справжнім фільмом! Чекаю із нетерпінням".
"Дуже багатообіцяючий трейлер. Тепер чекаю фільм, аби побачити повну картинку".
"Стіч просто неймовірний! Я в захваті!".
"Мої очікування перевершені! Дуже чекаю фільм у кінотеатрі".
Також українські глядачі похвалили якісний дубляж. Зокрема те, що дівчинку Ліло в українській версії дублювала дитина.
У кінотеатрі "Ліло і Стіч" покажуть вже з 22 травня 2025 року.
Нагадаємо, Disney відклав прем'єру "Білосніжки" через скандал навколо акторок. Також ми писали, що у прокат вийшла казка "Королівські пригоди".
Читайте Новини.LIVE!