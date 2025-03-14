Фільм Ліло і Стіч — український трейлер і дата виходу

Фільм "Ліло і Стіч". Фото: Disney

Вийшов перший дубльований трейлер ігрової адаптації культового мультфільму "Ліло і Стіч". Глядачі в захваті від майбутньої прем'єри.

Український трейлер представив на YouTube дистриб'ютор Kinomania Film Distribution.

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Прихильники культового мультфільму 2002 року із нетерпінням чекали на повернення улюблених персонажів на великих екранах. І ось через 23 роки Ліло та Стіч з'являться у новій адаптації.

Сюжет фільму, як у в мультику, розповість про маленьку дівчинку Ліло, яка дуже мріє знайти собі справжнього друга. Одного дня вона знаходить дивакуватого синього прибульця, якого спершу приймає за собаку. Але виявляється, що Стіч — іншопланетний монстр, створений шаленим вченим, який втік з-під варти та випадково потрапив на Землю.

Глядачі залишилися приємно здивовані першими кадрами фантастичної пригоди, яка скоро вийде на екрани. У соцмережах користувачі діляться своїми враженням та порівнюють адаптацію із мультфільмом.

"Ліло і Стіч". Фото: кадр з фільму

"Неймовірно мультфільм мого дитинства став справжнім фільмом! Чекаю із нетерпінням".

"Дуже багатообіцяючий трейлер. Тепер чекаю фільм, аби побачити повну картинку".

"Стіч просто неймовірний! Я в захваті!".

"Мої очікування перевершені! Дуже чекаю фільм у кінотеатрі".

Також українські глядачі похвалили якісний дубляж. Зокрема те, що дівчинку Ліло в українській версії дублювала дитина.

У кінотеатрі "Ліло і Стіч" покажуть вже з 22 травня 2025 року.

Нагадаємо, Disney відклав прем'єру "Білосніжки" через скандал навколо акторок. Також ми писали, що у прокат вийшла казка "Королівські пригоди".