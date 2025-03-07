Мультфільм Королівські пригоди вийшов у кіно — фото

Анна Добриднєва та Влад Дарвін. Фото: Пресслужба

В український кінотеатрах вийшов у прокат довгоочікуваний анімаційний блокбастер "Королівський пригоди". Свої голоси головним героям подарували українські артисти Анна Добриднєва та Влад Дарвін.

Офіційна прем'єра мультфільму відбулася у столичному кінотеатрі "Оскар".

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На прем'єрний показ нового анімаційного фільму завітали зірки та блогери разом з дітьми.

Українські зірки на прем'єрі "Королівських пригод". Фото: пресслужба

Серед гостей презентації були: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян, Влад Волошин, Усвідомлена, Дмитро Тодорюк та Андрій Сторож (гурт АВІАТОР), Маша Данілова, SOFO, VOLT BAND, Яна Прядко, Олена-Крістіна Лебідь, KAROOKA, Христина Марті, Макс Гордєєв, Ольга Старовойт, Шершньова Олена, Леонова Ліка, гурт Nova Kids, Бенкендорф Юлія, Анна Wings, Ковальова, Тетя Мотя, Матросов Микола та інші.

Анна Добриднєва, Олена-Крістіна Лебідь, Влад Дарвін. Фото: пресслужба

Головними гостями заходу стали співак Влад Дарвін та співачка Анна Добриднєва. Саме вони подарували головним героям "Королівських пригод" свої голоси.

"Мультфільм яскравий і динамічний, а музика — справжнє задоволення! Я з нетерпінням чекала на прем'єру. Тож тепер з радістю отримую відгуки глядачів", — поділилася артистка.

Влад Дарвін та Анна Добриднєва. Фото: пресслужба

За сюжетом мультфільму, в одному королівстві, у доброго короля була красива, але дуже пихата донька-принцеса, яка ніяк не погоджувалася виходити заміж. Та одного дня прекрасний принц із сусіднього могутнього королівства закохався у неї без тями. Щоб приборкати норовливу принцесу, він вирішив потрапити до палацу під виглядом садівника та завоювати її серце.

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