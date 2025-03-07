Мультфильм Королевские приключения вышел в кино - фото

Анна Добрыднева и Влад Дарвин. Фото: Пресс-служба

В украинский кинотеатрах вышел в прокат долгожданный анимационный блокбастер "Королевские приключения". Свои голоса главным героям подарили украинские артисты Анна Добрыднева и Влад Дарвин.

Официальная премьера мультфильма состоялась в столичном кинотеатре "Оскар".

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На премьерный показ нового анимационного фильма пришли звезды и блогеры вместе с детьми.

Украинские звезды на премьере "Королевских приключений". Фото: пресс-служба

Среди гостей презентации были: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, Влад Волошин, Усвідомлена, Дмитрий Тодорюк и Андрей Сторож (группа АВИАТОР), Маша Данилова, SOFO, VOLT BAND, Яна Прядко, Елена-Кристина Лебедь, KAROOKA, Кристина Марти, Макс Гордеев, Ольга Старовойт, Шершнева Елена, Леонова Лика, группа Nova Kids, Бенкендорф Юлия, Анна Wings, Ковалева, Татьяна Мотя, Матросов Николай и другие.

Анна Добрыднева, Елена-Кристина Лебедь, Влад Дарвин. Фото: пресс-служба

Главными гостями мероприятия стали певец Влад Дарвин и певица Анна Добрыднева. Именно они подарили главным героям "Королевских приключений" свои голоса.

"Мультфильм яркий и динамичный, а музыка — настоящее удовольствие! Я с нетерпением ждала премьеру. И теперь с радостью получаю отзывы зрителей", — поделилась артистка.

Влад Дарвин и Анна Добрыднева. Фото: пресс-служба

По сюжету мультфильма, в одном королевстве, у доброго короля была красивая, но очень надменная дочь-принцесса, которая никак не соглашалась выходить замуж. Но однажды прекрасный принц из соседнего могущественного королевства влюбился в нее без памяти. Чтобы укротить своенравную принцессу, он решил попасть во дворец под видом садовника и завоевать ее сердце.

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