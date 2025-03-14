Фильм Лило и Стич - украинский трейлер и дата выхода

Фильм "Лило и Стич". Фото: Disney

Вышел первый дублированный трейлер игровой адаптации культового мультфильма "Лило и Стич". Зрители в восторге от предстоящей премьеры.

Украинский трейлер представил на YouTube дистрибьютор Kinomania Film Distribution.

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Поклонники культового мультфильма 2002 года с нетерпением ждали возвращения любимых персонажей на больших экранах. И вот через 23 года Лило и Стич появятся в новой адаптации.

Сюжет фильма, как в мультике, расскажет о маленькой девочке Лило, которая очень мечтает найти себе настоящего друга. Однажды она находит странного синего пришельца, которого сначала принимает за собаку. Но оказывается, что Стич - инопланетный монстр, созданный безумным ученым, который сбежал из-под стражи и случайно попал на Землю.

Зрители остались приятно удивлены первыми кадрами фантастического приключения, которое скоро выйдет на экраны. В соцсетях пользователи делятся своими впечатлениями и сравнивают адаптацию с мультфильмом.

"Лило и Стич". Фото: кадр из фильма

"Невероятно мультфильм моего детства стал настоящим фильмом! Жду с нетерпением".

"Очень многообещающий трейлер. Теперь жду фильм, чтобы увидеть полную картинку".

"Стич просто невероятный! Я в восторге!".

"Мои ожидания превзойдены! Очень жду фильм в кинотеатре".

Также украинские зрители похвалили качественный дубляж. В частности то, что девочку Лило в украинской версии дублировал ребенок.

В кинотеатре "Лило и Стич" покажут уже с 22 мая 2025 года.

Напомним, Disney отложил премьеру "Белоснежки" из-за скандала вокруг актрис. Также мы писали, что в прокат вышла сказка "Королевские приключения".