Лучшие мини-сериалы от Netflix — что посмотреть за выходные

Сериал "Грызня". Фото: Netflix

Когда хочется провести выходные дома без лишней суеты, нет ничего лучше, чем окунуться в новую интересную историю. Мини-сериалы от Netflix "затягивают" своим сюжетом и их можно посмотреть всего за пару дней.

Новини.LIVE предлагает тройку увлекательных коротких сериалов.

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Кассандра (6 серий)

Новый триллер уже успел покорить зрителей, а саундтрек возглавляет рейтинги в Spotify. Сюжет разворачивается вокруг семьи, которая переехала в новый винтажный дом, в котором им будет помогать робот Кассандра. Но однажды настройки помощницы выходят из-под контроля.

Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов (9 серий)

Жуткая криминальная история, основанная на реальных событиях. Двух братьев осуждают за жестокое убийство их родителей в Беверли-Хиллз в 1989 году. Однако Лайл и Эрик настаивают, что сделали это ради самозащиты. Следствие должно выяснить, кто же на самом деле преступник.

Грызня (10 серий)

Инцидент на дороге сталкивает двух незнакомцев — подрядчика Дэнни и бизнесвумен Эми. Конфликт настолько цепляет их обоих, что перерастает в настоящую войну, которая выходит далеко за пределы простого спора.

Напомним, на Netflix вышел новый детективный мини-сериал, от которого в восторге критики. А также мы делились подборкой лучших украинских сериалов для хорошего настроения.