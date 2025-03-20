Кримінальні серіали на реальних подіях — що подивитися ввечері

Серіал "Вдавання". Фото: Hulu

Реальність історії часом лякають більше, ніж вигадка. А у цих серіалах немає вигаданих монстрів, але є справжні люди, історії яких нажахали сотні людей та стали прототипом екранного зла.

Моторошні серіали, в основу яких лягли реальні історії, у добірці Новини.LIVE.

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Вдавання

Кримінальний мінісеріал розповідає історію Джипсі Бланчард. Через свою хворобу дівчина змушена пересуватися у колісному кріслі та не може обійтися без сторонньої допомоги. Усе життя поруч із нею була мама, яка надмірно опікувалася донькою. Однак з віком Джіпсі хоче отримати більше свободи. Її боротьба за свою незалежність відкриє шокуючі секрети, які змусять усіх здригнутися.

Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера

Історія одного з найвідоміших серійних вбивць Америки, на рахунку якого 17 жертв. Протягом багатьох років йому майстерно вдавалося приховувати свої злочини. Але одного дня зло має бути покарано.

Кенді

Кенді Монтгомері — зразкова домогосподарка, мати та дружина. Раптово в її житті з'являється новий сенс — кохання. Кенді має таємний роман із чоловіком своєї сусідки, і одного дня цей зв'язок стане причиною жорстокого вбивства.

Сходи

Відомий письменник Майкл Пітерсон знаходить тіло своєї дружини біля сходів у їхньому будинку та негайно викликає поліцію. У ході слідства чоловік стає єдиним підозрюваним у вбивстві жінки, та навіть його діти мають сумніви щодо справжніх обставин її смерті.

Вдівець

Серіал розповідає моторошну історію Малкольма Вебстера. Чоловік протягом тривалого часу намагався позбутися своєї першої дружини, а коли її не стало, знайшов нову жертву.

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