Що подивитися після Білого лотоса — кращі серіали з інтригами

Серіал "Дев'ять цілковитих незнайомців". Фото: Hulu

Серіал "Білий лотос" наробив галасу у мережі та захопив глядачів своїми неочікуваними поворотами сюжету. Тож, якщо вам сподобалася сатирична історія від HBO, ці серіали також будуть вам до вподоби.

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Дев'ятеро цілковитих незнайомців

У далекому куточку Австралії розташувався елітний пансіонат. Ним керує власниця Маша, яка обіцяє своїм відвідувачам зцілення не лише тіла, а й душі. Цього разу на ретрит приїжджають дев'ятеро гостей, які прагнуть забути своє минуле. Тут кожен з них зіштовхнеться із власними темними секретами, але не усім вдасться позбутися них.

Готель "Вавилон"

Серіал відкриє двері одного із найпрестижніших готелів Лондона "Вавилон". Адміністраторка Ребекка, яка керує готелем, готова на все заради його репутації, а допомагає їй у всьому її помічник Чарлі. І хоча уважний персонал виконує усі забаганки капризних гостей, кожен із них має власні інтереси.

Палм-Рояль

Події розгортаються у сонячній Флориді 1960-х. Головна героїня попри все прагне потрапити до елітного кола Палм-Біч. Його учасники багаті та впливові, однак за лоском та розкішшю теж ховаються свої таємниці.

Курорт

На 10-ту річницю шлюбу Ной та Емма вирішують відпочити Рів'єрі Майя у Мексиці. На тропічному курорті на подружжя чекають не лише прохолодні коктейлі на узбережжі, а справжня перевірка їхнього шлюбу на міцність. Одного дня Ной та Емма виявляються втягнутими у нерозкрите зникнення двох людей, яке трапилося ще 15 років тому.

Острів Сент-Ікс

Молода дівчина гине під час відпочинку на Карибах за загадкових обставин. Через 20 років її молодша сестра приїжджає на острів знову, аби з'ясувати усі обставини трагедії.

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