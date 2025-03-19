Електричний штат на Netflix — сюжет і трейлер нового фільму

Фільм "Електричний штат". Фото: Netflix

Новий фільм "Електричний штат" на Netflix став хітом серед українців. Науково-фантастична пригода з Крісом Праттом та Міллі Боббі Браун очолила список найпопулярніших стрічок на стримінговому майданчику.

Щотижневий рейтинг опублікували на сайті Netflix.

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Про що фільм "Електричний штат"

Подій у фільмі розгортаються у ретрофутуристичному минулому, коли Землю спустошила війна з роботами. Осиротіла дівчина на ім'я Мішель подорожує заходом США у пошуках свого молодшого брата. Одного дня вона знайомиться із милим роботом та ексцентричним мандрівником Кітсом. Разом вони вирушають на пошуки та потрапляють у неочікувані пригоди.

Головні ролі у фільмі виконали Міллі Боббі Браун та Кріс Пратт. Також до касту приєдналися Джонатан Ке Кван, Стенлі Туччі, Джанкарло Еспозіто та інші зірки.

Кадр з фільму "Електричний штат". Фото: Netflix

Попри те, що фільм має високу популярність серед глядачів, критиків він не вразив. За оцінкою IMDb стрічка отримала 6 балів з 10, а ось на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes зібрала лише 14% позивних відгуків. Таку реакцію зумовлюють тим, що у розробці фільм братів Руссо мав більш багатообіцяючий вигляд. Однак кінцевий результат вийшов зовсім іншим.

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