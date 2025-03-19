Електричний штат на Netflix — сюжет і трейлер нового фільму

Новий фантастичний фільм на Netflix став хітом серед українців
Новий фільм "Електричний штат" на Netflix став хітом серед українців. Науково-фантастична пригода з Крісом Праттом та Міллі Боббі Браун очолила список найпопулярніших стрічок на стримінговому майданчику.
Щотижневий рейтинг опублікували на сайті Netflix.
Про що фільм "Електричний штат"
Подій у фільмі розгортаються у ретрофутуристичному минулому, коли Землю спустошила війна з роботами. Осиротіла дівчина на ім'я Мішель подорожує заходом США у пошуках свого молодшого брата. Одного дня вона знайомиться із милим роботом та ексцентричним мандрівником Кітсом. Разом вони вирушають на пошуки та потрапляють у неочікувані пригоди.
Головні ролі у фільмі виконали Міллі Боббі Браун та Кріс Пратт. Також до касту приєдналися Джонатан Ке Кван, Стенлі Туччі, Джанкарло Еспозіто та інші зірки.
Попри те, що фільм має високу популярність серед глядачів, критиків він не вразив. За оцінкою IMDb стрічка отримала 6 балів з 10, а ось на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes зібрала лише 14% позивних відгуків. Таку реакцію зумовлюють тим, що у розробці фільм братів Руссо мав більш багатообіцяючий вигляд. Однак кінцевий результат вийшов зовсім іншим.
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