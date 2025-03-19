Що подивитися у кінотеатрі з 20 березня — список нових фільмів

Фільм "Білосніжка". Фото: Disnay

Українські глядачі цього тижня зможуть насолодитися довгоочікуваними новинками у кінотеатрах. У прокат виходить нова адаптація "Білосніжки" та захопливий екшн-трилер з Джеком Куейдом у головній ролі.

Новини.LIVE розповідає, які стрічки очікувати у кіно з 20 березня.

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Місто дивних справ

Брати Рокі та Роксіс вирушають на зимові канікули до своєї бабусі, яка мешкає у маленькому містечку. Ще дорогою брати починають помічати дивні речі, а з приїздом у місто розуміють, що щось точно пішло не так — загадковим чином зникають усі отвори навкруги, навіть бублики залишилися без дірок. Тоді Рокі та Роксіс разом вирішують з'ясувати, що за містика коїться.

Прем'єра 20 березня.

Білосніжка

Довгоочікуваний ремейк класичної казки про Білосніжку та Злу королеву, головні ролі в якому зіграли Рейчел Зеглер та Галь Гадот. королева Равенна звикла бути найгарнішою у світі, аж поки її падчерка Білосніжка не стає дорослою та не перевершує свою мачуху. Тоді зла королева вирішує позбутися конкурентки.

Прем'єра 20 березня.

Небезпечний рейс

Маршал повітряних сил Медлін Гарріс отримує термінове завдання — доставити злочинця для допиту невеликим літаком. Операція мала відбуватися у повній секретності, однак літак захоплює божевільний, якого підіслало кримінальне угрупування. Політ відбувається на арктичної пустелею, і будь-якої миті усі пасажири можуть загинути. Аби врятувати ситуацію, маршал об'єднується із ув'язненим.

Прем'єра 20 березня.

Новокаїн

Головний герой Нейтан має вроджену особливість — він зовсім не відчуває болю. За таку несподівану рису він отримує прізвисько Новокаїн. Одного дня Нейтан запрошує на побачення свою колегу, а зранку її викрадають грабіжники. Тож він, звичайний банкір, вирушає у погоню за злочинцями та сподівається, що його особливість допоможе йому врятувати кохану.

Прем'єра 20 березня.

Школа магічних тварин 3

Продовження захопливої фентезійної історії про школу, де усі вміють говорити з тваринами. Група підлітків разом із говіркими друзями мусять розгадати нову таємницю лісу, аби врятувати його від знищення.

Прем'єра 22 березня.

Нагадаємо, церемонію відкриття зірки Галь Гадот на Алеї слави ледь не зірвали палестинські активісти. Також ми писали, що незабаром у прокат виходить новий документальний фільм про Ярослава Мудрого.