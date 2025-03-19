Что посмотреть в кинотеатре с 20 марта — список новых фильмов

Фильм "Белоснежка". Фото: Disnay

Украинские зрители на этой неделе смогут насладиться долгожданными новинками в кинотеатрах. В прокат выходит новая адаптация "Белоснежки" и захватывающий экшн-триллер с Джеком Куэйдом в главной роли.

Новини.LIVE рассказывает, какие ленты ожидать в кино с 20 марта.

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Город странных дел

Братья Роки и Роксис отправляются на зимние каникулы к своей бабушке, которая живет в маленьком городке. Еще по дороге братья начинают замечать странные вещи, а с приездом в город понимают, что что-то точно пошло не так — загадочным образом исчезают все отверстия вокруг, даже бублики остались без дырок. Тогда Роки и Роксис вместе решают выяснить, что за мистика происходит.

Премьера 20 марта.

Белоснежка

Долгожданный ремейк классической сказки о Белоснежке и Злой королеве, главные роли в котором сыграли Рэйчел Зеглер и Галь Гадот. Королева Равенна привыкла быть самой красивой в мире, пока ее падчерица Белоснежка не становится взрослой и не превосходит свою мачеху. Тогда злая королева решает избавиться от конкурентки.

Премьера 20 марта.

Опасный рейс

Маршал воздушных сил Мэдлин Харрис получает срочное задание — доставить преступника для допроса небольшим самолетом. Операция должна была проходить в полной секретности, однако самолет захватывает сумасшедший, которого подослала криминальная группировка. Полет происходит на арктической пустыней, и в любой момент все пассажиры могут погибнуть. Чтобы спасти ситуацию, маршал объединяется с заключенным.

Премьера 20 марта.

Новокаин

Главный герой Нэйтан имеет врожденную особенность — он совсем не чувствует боли. За такую неожиданную черту он получает прозвище Новокаин. Однажды Нэйтан приглашает на свидание свою коллегу, а утром ее похищают грабители. Поэтому он, обычный банкир, отправляется в погоню за преступниками и надеется, что его особенность поможет ему спасти любимую.

Премьера 20 марта.

Школа магических животных 3

Продолжение увлекательной фэнтезийной истории о школе, где все умеют говорить с животными. Группа подростков вместе с разговорчивыми друзьями должны разгадать новую тайну леса, чтобы спасти его от уничтожения.

Премьера 22 марта.

Напомним, церемонию открытия звезды Галь Гадот на Аллее славы едва не сорвали палестинские активисты. Также мы писали, что вскоре в прокат выходит новый документальный фильм о Ярославе Мудром.