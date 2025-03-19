Ярослав Мудрий — тесть Європи — прем'єра українського документального фільму — трейлер

Фільм "Ярослав Мудрий — тесть Європи". Фото: пресслужба

В український прокат виходить новий історичний документальний фільм "Ярослав Мудрий — тесть Європи". Проєкт було створено у співпраці з провідними експертами, що відкриває новий погляд на одну з найвидатніших постатей Київської Русі.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про довгоочікувану прем'єру.

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Фільм занурить глядачів в історію одного із найвпливовіших правителів Середньовічної України — Ярослава Мудрого. Завдяки йому, розрізнені землі навколо Києва об'єдналися в одну потужну державу.

Кадр з фільму "Ярослав Мудрий — тесть Європи". Фото: пресслужба

Окрім того, особливу увагу творці стрічки приділили дружині князя, шведській принцесі Інгігерді, яка допомагала своєму чоловіку будувати міцні політичні зв'язки із іншими країнами. Шлюби їхніх дітей із європейськими монархами зміцнили міжнародні союзи: три доньки князя стали королевами Норвегії, Франції та Угорщини.

Анастасія Король та Євген Лацік у ролі Інгігерди та Ярослава Мудрого. Фото: пресслужба

Наповнений фактами документальний фільм вдало поєднав також і художні реконструкції, які дозволять глядачам ніби на власні очі побачити події часів Ярослава.

"Я запрошую глядачів здійснити мандрівку на тисячу років назад, у славетні часи української історії, коли Москви й Росії ще не існувало, натомість Русь із центром у Києві була могутнім гравцем на мапі тодішньої Європи. Нам є чим пишатися і є що наслідувати з внеску, який лишив по собі Ярослав Мудрий. І зараз саме час повертати справжню історію Середньовічної України на великі екрани. Працювати над цим фільмом — велика честь для всієї команди", — поділилася режисерка фільму Олеся Ногіна.

Документальний фільм "Ярослав Мудрий — тесть Європи". Фото: пресслужба

Прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбудеться вже 27 березня 2025 року.

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