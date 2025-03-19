Ярослав Мудрый - тесть Европы - премьера украинского документального фильма - трейлер

В прокате покажут долгожданный фильм о Ярославе Мудром
В украинский прокат выходит новый исторический документальный фильм "Ярослав Мудрый — тесть Европы". Проект был создан в сотрудничестве с ведущими экспертами, что открывает новый взгляд на одну из самых выдающихся фигур Киевской Руси.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о долгожданной премьере.
"Ярослав Мудрый — тесть Европы" — трейлер и дата выхода
Фильм погрузит зрителей в историю одного из самых влиятельных правителей Средневековой Украины — Ярослава Мудрого. Благодаря ему, разрозненные земли вокруг Киева объединились в одно мощное государство.
Кроме того, особое внимание создатели ленты уделили жене князя, шведской принцессе Ингигерде, которая помогала своему мужу строить прочные политические связи с другими странами. Браки их детей с европейскими монархами укрепили международные союзы: три дочери князя стали королевами Норвегии, Франции и Венгрии.
Наполненный фактами документальный фильм удачно соединил также и художественные реконструкции, которые позволят зрителям будто собственными глазами увидеть события времен Ярослава.
"Я приглашаю зрителей совершить путешествие на тысячу лет назад, в славные времена украинской истории, когда Москвы и России еще не существовало, зато Русь с центром в Киеве была мощным игроком на карте тогдашней Европы. Нам есть чем гордиться и есть что наследовать из вклада, который оставил после себя Ярослав Мудрый. И сейчас самое время возвращать настоящую историю Средневековой Украины на большие экраны. Работать над этим фильмом — большая честь для всей команды", — поделилась режиссер фильма Олеся Ногина.
Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоится уже 27 марта 2025 года.
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