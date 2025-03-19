Галь Гадот отримала зірку на Алеї слави — палестинські активісти вийшли з протестом — фото

Галь Гадот. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Галь Гадот отримала зірку на Алеї слави. Зірка "Диво-жінки" стала першою ізраїльською знаменитістю, яка була відзначена цією нагородою.

Про це пише Variety.

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Галь Гадот отримала зірку на Алеї слави

У вівторок, 18 березня, у Голлівуді відбулася церемонія відкриття персональної зірки на Алеї слави для акторки Галь Гадот.

Галь Гадот зі своєю зіркою на Алеї слави. Фото: Reuters

39-річна акторка з'явилася на урочистій події разом зі своєю родиною — чоловіком Яроном Версано та їхніми доньками Алмою, Маєю, Даніелою та Орі.

Галь Гадот з чоловіком та доньками. Фото: Reuters

Також підтримати Гадот прийшли її зіркові колеги, актор Він Дізель та режисерка Петті Дженкінс.

Він Дізель та Петті Дженкінс підтримали Галь Гадот. Фото: Reuters

Однак церемонія опинилася під загрозою зриву через протести палестинських активістів. Попри те, що квартал навколо Алеї слави був перекритий та перебував під наглядом поліції, протестувальникам вдалося пробитися. Палестинці вийшли з плакатами "Герої воюють як палестинці" та "Хай живе Палестина", а також прапорами частково визнаної держави та ХАМАСУ.

Палестинські протестувальники на Алеї слави. Фото: Reuters

У противагу на підтримку Гадот вийшли й ізраїльські активісти. Вони також вийшли на вулицю із прапорами та плакатами, на яких написали гасла на підтримку своєї країни.

Уникнути сутички між протилежними сторонами вчасно вдалося правоохоронцям, які попросили демонстрантів покинути вулицю. Через рух активістів церемонію довелося перенести на 15 хвилин.

Попри напружену ситуацію, Гадот все ж таки змогла отримати свій зірковий час на Алеї слави та виступити із промовою, в якій подякувала за таку честі та підтримку своїм рідним, друзям та шанувальникам.

Акторка Галь Гадот. Фото: Reuters

Нагадаємо, що Галь Гадот відкрито підтримала Ізраїль та закликала зупинити ХАМАС. Через це між акторкою та її колегою по фільму "Білосніжка" Рейчел Зеглер, яка підтримала Палестину, виник жорсткий конфлікт.

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