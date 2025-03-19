Галь Гадот получила звезду на Аллее славы — палестинские активисты вышли с протестом — фото

Открытие звезды Галь Гадот в Голливуде сорвали протестующие
Голливудская актриса Галь Гадот получила звезду на Аллее славы. Звезда "Чудо-женщины" стала первой израильской знаменитостью, которая была отмечена этой наградой.
Об этом пишет Variety.
Галь Гадот получила звезду на Аллее славы
Во вторник, 18 марта, в Голливуде состоялась церемония открытия персональной звезды на Аллее славы для актрисы Галь Гадот.
39-летняя актриса появилась на торжественном событии вместе со своей семьей - мужем Яроном Версано и их дочерьми Алмой, Майей, Даниэлой и Ори.
Также поддержать Гадот пришли ее звездные коллеги, актер Вин Дизель и режиссер Пэтти Дженкинс.
Однако церемония оказалась под угрозой срыва из-за протестов палестинских активистов. Несмотря на то, что квартал вокруг Аллеи славы был перекрыт и находился под наблюдением полиции, протестующим удалось пробиться. Палестинцы вышли с плакатами "Герои воюют как палестинцы" и "Да здравствует Палестина", а также флагами частично признанного государства и ХАМАСа.
В противовес в поддержку Гадот вышли и израильские активисты. Они также вышли на улицу с флагами и плакатами, на которых написали лозунги в поддержку своей страны.
Избежать столкновения между противоположными сторонами вовремя удалось правоохранителям, которые попросили демонстрантов покинуть улицу. Из-за движения активистов церемонию пришлось перенести на 15 минут.
Несмотря на напряженную ситуацию, Гадот все же смогла получить свой звездный час на Аллее славы и выступить с речью, в которой поблагодарила за такую честь и поддержку своих родных, друзей и поклонников.
Напомним, что Галь Гадот открыто поддержала Израиль и призвала остановить ХАМАС. Из-за этого между актрисой и ее коллегой по фильму "Белоснежка" Рэйчел Зеглер, которая поддержала Палестину, возник жесткий конфликт.
Из-за этого компании Disney пришлось перенести официальную премьеру "Белоснежки".
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