Галь Гадот получила звезду на Аллее славы — палестинские активисты вышли с протестом — фото

Галь Гадот. Фото: Reuters

Голливудская актриса Галь Гадот получила звезду на Аллее славы. Звезда "Чудо-женщины" стала первой израильской знаменитостью, которая была отмечена этой наградой.

Об этом пишет Variety.

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Галь Гадот получила звезду на Аллее славы

Во вторник, 18 марта, в Голливуде состоялась церемония открытия персональной звезды на Аллее славы для актрисы Галь Гадот.

Галь Гадот со своей звездой на Аллее славы. Фото: Reuters

39-летняя актриса появилась на торжественном событии вместе со своей семьей - мужем Яроном Версано и их дочерьми Алмой, Майей, Даниэлой и Ори.

Галь Гадот с мужем и дочерьми. Фото: Reuters

Также поддержать Гадот пришли ее звездные коллеги, актер Вин Дизель и режиссер Пэтти Дженкинс.

Вин Дизель и Пэтти Дженкинс поддержали Галь Гадот. Фото: Reuters

Однако церемония оказалась под угрозой срыва из-за протестов палестинских активистов. Несмотря на то, что квартал вокруг Аллеи славы был перекрыт и находился под наблюдением полиции, протестующим удалось пробиться. Палестинцы вышли с плакатами "Герои воюют как палестинцы" и "Да здравствует Палестина", а также флагами частично признанного государства и ХАМАСа.

Палестинские протестующие на Аллее славы. Фото: Reuters

В противовес в поддержку Гадот вышли и израильские активисты. Они также вышли на улицу с флагами и плакатами, на которых написали лозунги в поддержку своей страны.

Избежать столкновения между противоположными сторонами вовремя удалось правоохранителям, которые попросили демонстрантов покинуть улицу. Из-за движения активистов церемонию пришлось перенести на 15 минут.

Несмотря на напряженную ситуацию, Гадот все же смогла получить свой звездный час на Аллее славы и выступить с речью, в которой поблагодарила за такую честь и поддержку своих родных, друзей и поклонников.

Актриса Галь Гадот. Фото: Reuters

Напомним, что Галь Гадот открыто поддержала Израиль и призвала остановить ХАМАС. Из-за этого между актрисой и ее коллегой по фильму "Белоснежка" Рэйчел Зеглер, которая поддержала Палестину, возник жесткий конфликт.

Из-за этого компании Disney пришлось перенести официальную премьеру "Белоснежки".

Также стало известно, кто будет ведущим церемонии награждения "Оскар-2026".