Оскар 2026 — коли премія та хто буде ведучим

Премія "Оскар". Фото: Reuters

До наступної церемонії нагородження кінопремії "Оскар" ще цілий рік. Однак організатори вже прийняли рішення, хто стане ведучим шоу.

Про це пише Page Six.

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Вдруге провести церемонію нагородження запросили ведучого та коміка Конана О'Браєна, який вів "Оскар" цього року.

І не дивно, адже цьогорічна трансляція церемонії нагородження зібрала найбільшу аудиторію глядачів за останні п'ять років. За оцінками мовника ABC, прямий етер подивилося близько 19,7 мільйонів глядачів.

Конон О'Браєн. Фото: Reuters

У цьому є і заслуга О'Браєна, який захопив глядачів своєю майстерністю та гумором.

"Унікальний комедійний стиль Конана ідеально вловив момент, і я радий, що наступного року його талант повернеться на сцену, щоб очолити ще одну незабутню виставу", — заявив президент Disney Television Group Крейг Ервіч.

Наступна церемонія нагородження запланована на 15 березня 2026 року.

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