Том Круз закрутив роман з молодшою на 26 років акторкою — фото

Том Круз закрутив роман з колишньою Бена Аффлека
Голлівудський актор Том Круз закрутив новий роман. Зірка фільму "Місія неможлива" зустрічається із колишньою обраницею актора Бена Аффлека, акторкою Ані де Армас.
Про це пише People.
Круза заскочили з молодшою на 26-років обраницею
62-річного Круза та 36-річної де Армас заскочили разом в Лондоні. На фото, які зробили папараці, акторська пара мала щасливий вигляд та з усмішками покидала вертолітний майданчик London Heliport. Круз та де Армас навіть поспілкувалися із працівниками.
Чутки про роман пари почали ходити ще минулого місяця, коли їх також помітили в Лондоні. Закохані залишали один з ресторанів міста та разом сідали у таксі.
Зазначимо, що 36-річна акторка була заміжня за актором Марком Клотетом з 2011 по 2013. А після мала роман із режисером Девідом Віктором. 2015 року акторка зустрічалася із букінг-агентом Франкліном Латтом, але за два роки вони розійшлися і Ані почала стосунки із Алехандро Пінейром.
У 2020 році де Армас закрутила роман із Бенном Аффлеком, з яким познайомилася на зніманнях фільму "Глибокі води". Фани сподівалися, що їхні стосунки закінчяться шлюбом, однак через надмірну увагу до їхнього приватного життя, пара розбіглася.
Нагадаємо, колишня Бена Аффлека посварилася з бойфрендом через обійми з актором. Також ми писали, як Бред Пітт почувається у нових стосунках після розлучення з Анджеліною Джолі.
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