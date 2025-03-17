Том Круз закрутив роман з молодшою на 26 років акторкою — фото

Том Круз. Фото: instagram.com/tomcruise

Голлівудський актор Том Круз закрутив новий роман. Зірка фільму "Місія неможлива" зустрічається із колишньою обраницею актора Бена Аффлека, акторкою Ані де Армас.

Про це пише People.

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62-річного Круза та 36-річної де Армас заскочили разом в Лондоні. На фото, які зробили папараці, акторська пара мала щасливий вигляд та з усмішками покидала вертолітний майданчик London Heliport. Круз та де Армас навіть поспілкувалися із працівниками.

Чутки про роман пари почали ходити ще минулого місяця, коли їх також помітили в Лондоні. Закохані залишали один з ресторанів міста та разом сідали у таксі.

Зазначимо, що 36-річна акторка була заміжня за актором Марком Клотетом з 2011 по 2013. А після мала роман із режисером Девідом Віктором. 2015 року акторка зустрічалася із букінг-агентом Франкліном Латтом, але за два роки вони розійшлися і Ані почала стосунки із Алехандро Пінейром.

Ані де Армас. Фото: Reuters

У 2020 році де Армас закрутила роман із Бенном Аффлеком, з яким познайомилася на зніманнях фільму "Глибокі води". Фани сподівалися, що їхні стосунки закінчяться шлюбом, однак через надмірну увагу до їхнього приватного життя, пара розбіглася.

Нагадаємо, колишня Бена Аффлека посварилася з бойфрендом через обійми з актором. Також ми писали, як Бред Пітт почувається у нових стосунках після розлучення з Анджеліною Джолі.