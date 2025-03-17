Том Круз закрутил роман с младшей на 26 лет актрисой — фото

Том Круз. Фото: instagram.com/tomcruise

Голливудский актер Том Круз закрутил новый роман. Звезда фильма "Миссия невыполнима" встречается с бывшей избранницей актера Бена Аффлека, актрисой Ани де Армас.

Об этом пишет People.

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62-летнего Круза и 36-летнюю де Армас застали вместе в Лондоне. На фото, которые сделали папарацци, актерская пара имела счастливый вид и с улыбками покидала вертолетную площадку London Heliport. Круз и де Армас даже пообщались с работниками.

Слухи о романе пары начали ходить еще в прошлом месяце, когда их также заметили в Лондоне. Влюбленные покидали один из ресторанов города и вместе садились в такси.

Отметим, что 36-летняя актриса была замужем за актером Марком Клотетом с 2011 по 2013. А после имела роман с режиссером Дэвидом Виктором. В 2015 году актриса встречалась с букинг-агентом Франклином Латтом, но через два года они разошлись и Ани начала отношения с Алехандро Пинейром.

Ани де Армас. Фото: Reuters

В 2020 году де Армас закрутила роман с Бенном Аффлеком, с которым познакомилась на съемках фильма "Глубокие воды". Фаны надеялись, что их отношения закончатся браком, однако из-за чрезмерного внимания к их частной жизни, пара разбежалась.

Напомним, бывшая Бена Аффлека поссорилась с бойфрендом из-за объятий с актером. Также мы писали, как Брэд Питт чувствует себя в новых отношениях после развода с Анджелиной Джоли.