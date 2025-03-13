Бред Пітт щасливий після розлучення з Анджеліною Джолі — фото

Бред Пітт. Фото: Wikipedia

Голлівудський актор Бред Пітт після розлучення з акторкою Анджеліною Джолі нарешті знайшов своє щастя. Двократний лауреат премії "Оскар" та його нова обраниця впевнено планують спільне майбутнє.

Інсайдери розповіли про життя зірки виданню People.

Читайте також:

Пітт щасливий після розлучення з Джолі

Восьмирічна тяганина із розлученням Бреда та Анджеліни нарешті завершилася у грудні 2024 року. Судові процеси та суперечки із колишньою серйозно впливали на життя актора, але тепер він нарешті може відпустити ситуацію.

За словами інсайдера, 61-річний Пітт та його 32-річна наречена, дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, тепер зосередилися лише на своїх стосунках та спільному майбутньому.

"Бред щасливий, що розлучення позаду. Для родини все тихо та спокійно. Вони (Пітт та де Рамон — Ред.) у прекрасному місці. Життя прекрасне, жодних скарг", — поділився інсайдер.

Зазначимо, що Бред та Інес разом вже майже три роки. Про стосунки пари стало відомо наприкінці 2022, коли вони вже таємно зустрічалися декілька місяців. Як повідомляють джерела, зараз актор та дизайнерка вже планують весілля.

Раніше Анна Саліванчук висловилася про стосунки із колишнім-нардепом після розлучення. Також ми писали, що Дженніфер Гарнер отримала жорсткий ультиматум від бойфренда через Бена Аффлека.