Брэд Питт счастлив после развода с Анджелиной Джоли — фото

Брэд Питт. Фото: Wikipedia

Голливудский актер Брэд Питт после развода с актрисой Анджелиной Джоли наконец нашел свое счастье. Двукратный лауреат премии "Оскар" и его новая избранница уверенно планируют совместное будущее.

Инсайдеры рассказали о жизни звезды изданию People.

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Восьмилетняя волокита с разводом Брэда и Анджелины наконец завершилась в декабре 2024 года. Судебные процессы и споры с бывшей серьезно влияли на жизнь актера, но теперь он наконец может отпустить ситуацию.

По словам инсайдера, 61-летний Питт и его 32-летняя невеста, дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, теперь сосредоточились только на своих отношениях и совместном будущем.

"Брэд счастлив, что развод позади. Для семьи все тихо и спокойно. Они (Питт и де Рамон — Ред.) в прекрасном месте. Жизнь прекрасна, никаких жалоб", — поделился инсайдер.

Отметим, что Брэд и Инес вместе уже почти три года. Об отношениях пары стало известно в конце 2022 года, когда они уже тайно встречались несколько месяцев. Как сообщают источники, сейчас актер и дизайнер уже планируют свадьбу.

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