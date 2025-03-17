Шерон Стоун висловила захоплення українським мистецтвом — відео

Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone

Американська акторка Шерон Стоун висловила захоплення українським мистецтвом. Голлівудська зірка похизувалася картиною львівського художника Артура Солецького у своїй колекції.

Акторка записала відео в Instagram для проєкту Ukraine WOW.

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67-річна акторка — одна з зірок Голлівуду, хто з перших днів підтримав Україну під час повномасштабного російського вторгнення. Окрім того, Стоун підтримує українське мистецтво та сучасних українських митців.

Так, в рамках проєкту Ukraine WOW акторка зізналася, що має вдома картину Артура Солецького "Велика маленька мрія", яку художник створив 2023 року.

"Україна — це мистецтво. Україна — це живопис. Україна — це креативність. Я Шерон Стоун. І звідки я про все це знаю? Тому що цей твір належить українському художнику Артуру Солецькому. Яка ж ця картина прекрасна! Дякую, Артуре, я в захваті", — сказала на відео зірка.

Як розповів сам художник, він і гадки не мав, що його картина потрапить саме до Шерон, і був приємно вражений, коли зірка показала його витвір на стіні своєї оселі.

"Десь через рік після початку повномасштабного вторгнення мені в Instagram написав американець. Спитав, чи може придбати картину для подруги. Я, звісно, був радий, але навіть не очікував, що цією подругою виявиться сама Шерон Стоун. Коли я дізнався, що моя робота у неї вдома, це дуже надихнуло. У такі моменти справді розумієш силу мистецтва та вплив, який воно може мати", — розповів Солецький.

Нагадаємо, раніше Де Ніро, Шрайбер, Коллінз та Рудинський у рамках проєкту розповіли про українців на "Оскарі". Раншіе ми писали, що співзасновник Netflix пожертвував чималу суму для України.