Дженніфер Лоуренс народила другу дитину та показалася на публіці — фото

Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс, за інформацією ЗМІ, стала мамою вдруге. Щоправда, подробиць про народження малюка зіркова мама не розголошує.

Про поповнення в знаменитій родині повідомили Film Updates а сторінці в X.

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У мережі з'явилася інформація про те, що Лоуренс та її чоловік Кук Мароні вдруге стали батьками. Журналісти не стали розкривати подробиць, а сама зіркова мама поки що не коментувала новину.

Можливо, зірка "Голодних ігор", як і у випадку з першими пологами, вирішила приховати появу малюка на світ. До того ж, тривалий час акторка не розповідала, що чекає на другу дитину та приховувала животик за об'ємним одягом.

Тим часом папараці заскочили молоду маму та її чоловіка на прогулянці в Нью-Йорку. 16 березня пара удвох прогулювалася містом, тримаючись за руки.

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні у Нью-Йорку. Фото: instagram.com/backgrid_usa

На Джен було довге сине пальто, яке приховало її фігуру. Також знаменитість обрала сині джинси, зручні кросівки та стильну сумку-шопер з леопардовим принтом.

Кук Мароні та Дженніфер Лоуренс на прогулянці. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Нагадаємо, про другу вагітність Лоуренс стало відомо у жовтні 2024 року. Окрім того, зіркове подружжя виховує сина на ім'я Сая, який народився на світ у жовтні 2019 року.

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