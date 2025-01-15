Пальто, яке стане трендом 2025 року — його носить Дженніфер Лоуренс

Дженіфер Лоуренс. Фото: скриншот відео

У Парижі є місце, яке люблять справжні цінителі моди — секонд-хенд Nuovo. Тут стиль буквально витає в повітрі, а атмосфера надихає на експерименти з образами. Саме такі місця стають джерелом ідей для нових трендів і незвичайних поєднань. Серед речей, які привертають увагу, — унікальні пальто, що поєднують у собі елегантність і грайливість.

Про це пише Vogue.

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Один із найбільш пам’ятних варіантів — коротке пальто з округлим силуетом, заокругленими рукавами, ґудзиками, обтягнутими тканиною, і піднятим коміром.

Таке враження, що воно було створене для колекцій Aaron Esh чи Miu Miu сезону осінь-зима 2024/2025. У цих колекціях подібні "лялькові" пальта поєднуються з недбалістю — наче цей одяг для швидкого походу за вином. Саме таке поєднання елегантності й легкості стало відмінною рисою останніх трендів.

Aaron Esh осінь-зима 2024/2025. Фото: Vogue

Через деякий час схожий стиль засяяв на вулицях Лос-Анджелеса. Дженніфер Лоуренс з’явилася в образі, який поєднував джинси із широкими штанинами, мокасини та коротке пальто, що нагадувало культову колекцію Balenciaga 2006 року часів Ніколя Жеск’єра.

Тоді цей дизайнер створив революційний стиль: округлі пальта, обтислі штани та захмарні підбори, які й досі залишаються символом бездоганного паризького шику.

Дженіфер Лоуренс. Фото з Instagram

Образ Лоуренс мав настільки природний й невимушений вигляд, що створювалося враження, ніби вона просто прогулюється до пекарні по багет. Але саме така легкість і є втіленням сучасної розкоші — моди, яка не потребує зайвих зусиль, щоб бути в центрі уваги.

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