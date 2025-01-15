Пальто, которое станет трендом 2025 года — его носит Дженнифер Лоуренс

Дженифер Лоуренс. Фото: скриншот видео

В Париже есть место, которое любят настоящие ценители моды — секонд-хенд Nuovo. Здесь стиль буквально витает в воздухе, а атмосфера вдохновляет на эксперименты с образами. Именно такие места становятся источником идей для новых трендов и необычных сочетаний. Среди вещей, которые привлекают внимание, — уникальные пальто, сочетающие в себе элегантность и игривость.

Об этом пишет Vogue.

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Один из самых запоминающихся вариантов — короткое пальто с округлым силуэтом, закругленными рукавами, пуговицами, обтянутыми тканью, и приподнятым воротником.

Такое впечатление, что оно было создано для коллекций Aaron Esh или Miu Miu сезона осень-зима 2024/2025. В этих коллекциях подобные "кукольные" пальто сочетаются с небрежностью — как будто эта одежда для быстрого похода за вином. Именно такое сочетание элегантности и легкости стало отличительной чертой последних трендов.

Aaron Esh осень-зима 2024/2025. Фото: Vogue

Спустя некоторое время похожий стиль засиял на улицах Лос-Анджелеса. Дженнифер Лоуренс появилась в образе, который сочетал джинсы с широкими штанинами, мокасины и короткое пальто, напоминающее культовую коллекцию Balenciaga 2006 года времен Николя Жеск’єра.

Тогда этот дизайнер создал революционный стиль: округлые пальто, облегающие брюки и заоблачные каблуки, которые до сих пор остаются символом безупречного парижского шика.

Дженифер Лоуренс. Фото из Instagram

Образ Лоуренс выглядел настолько естественным и непринужденным, что создавалось впечатление, будто она просто прогуливается в пекарню за багетом. Но именно такая легкость и является воплощением современной роскоши — моды, которая не требует лишних усилий, чтобы быть в центре внимания.

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