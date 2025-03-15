Лілія Ребрик привітала доньку з першим днем народження — відео

Лілія Ребрик. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В родині української акторки і телеведучої Лілії Ребрик особливе свято. Свій перший день народження відсвяткувала молодша донька зірки Адель.

На своїй сторінці в Instagram акторка розчулила святковим відео з дівчинкою та ніжно звернулася до неї.

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Сьогодні, 15 березня, маленькій донечці зіркових батьків виповнився один рік. З нагоди свята Ребрик поділилася зі своїми шанувальниками зворушливим відео, на якому показала, як вони із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, вітали дівчинку.

Вони підготували для іменинниці святковий торт із ромашками та маленький букетик квітів. У кадрі щаслива Адель у білій сукні бавилася з батьками й усміхалася на камеру.

"Наша Адель! Наша маленька доросла крихітка! З першим днем народження тебе! Так багато "вперше" в тебе вже було за цей рік… Попереду ще більше! Ще більше "перших разів", ще більше щасливих моментів, ще більше дивовижного в твоїх очах. Ми тобі це обіцяємо! Адель, ти наш маленький всесвіт. Нехай твоє життя буде таким же світлим і щасливим, яким ти робиш наше", — звернулася до доньки Ребрик.

Нагадаємо, днями зірка "Сватів" Анна Кошмал вдруге стала мамою. Також відомий український актор вперше став дідусем і розповів про онуку.