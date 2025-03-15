Лилия Ребрик поздравила дочь с первым днем рождения — видео

Лилия Ребрик. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В семье украинской актрисы и телеведущей Лилии Ребрик особый праздник. Свой первый день рождения отпраздновала младшая дочь звезды Адель.

На своей странице в Instagram актриса умилила праздничным видео с девочкой и нежно обратилась к ней.

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Сегодня, 15 марта, маленькой дочери звездных родителей исполнился один год. По случаю праздника Ребрик поделилась со своими поклонниками трогательным видео, на котором показала, как они с мужем, хореографом Андреем Диким, поздравляли девочку.

Они подготовили для именинницы праздничный торт с ромашками и маленький букетик цветов. В кадре счастливая Адель в белом платье играла с родителями и улыбалась на камеру.

"Наша Адель! Наша маленькая взрослая крошка! С первым днем рождения тебя! Так много "впервые" у тебя уже было за этот год... Впереди еще больше! Еще больше "первых раз", еще больше счастливых моментов, еще больше удивительного в твоих глазах. Мы тебе это обещаем! Адель, ты наша маленькая вселенная. Пусть твоя жизнь будет такой же светлой и счастливой, какой ты делаешь нашу", — обратилась к дочери Ребрик.

Напомним, на днях звезда "Сватов" Анна Кошмал во второй раз стала мамой. Также известный украинский актер впервые стал дедушкой и рассказал о внучке.