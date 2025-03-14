Анна Кошмал народила доньку — фото

Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал вдруге стала мамою. Зірка серіалу "Свати" народила доньку.

Щасливою новиною зі своїми шанувальниками знаменитість поділилася в Instagram.

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Анна Кошмал стала мамою вдруге

30-річна акторка народила донечку в одному з пологових у Києві. Дівчинка з'явилася на світ ще 11 березня, але родина вирішила декілька днів потримати цю новину в таємниці.

Анна Кошмал з донькою. Фото: instagram.com/smorkovkina

Донька акторки народилася із вагою у чотири кілограми. Кошмал та її чоловік вирішили назвати донечку Софією.

"Софійка увійшла в чат 11.03.2025. Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі", — поділилася знаменитість.

Анну Кошмал виписали з пологового. Фото: instagram.com/smorkovkina

У своїх соцмережах зірка поділилася щасливими світлинами виписки з пологового. Привітати молоду матусю із поповненням прийшли її рідні та друзі.

"Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою. Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов. Тепер звикаєм до нового прекрасного статусу — батьки двох", — звернулася до близьких та лікарів акторка.

Друзі зустріли Анну Кошмал з пологового. Фото: instagram.com/smorkovkina

Вдома на Анну чекав приємний сюрприз — квіти, святковий торт та прикрашена різнокольоровими кільками оселя.

Анна Кошмал показала, як її зустрічали вдома. Фото: instagram.com/smorkovkina

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