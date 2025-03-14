Анна Кошмал народила доньку — фото

Зірка "Сватів" вдруге стала мамою — фото
Українська акторка Анна Кошмал вдруге стала мамою. Зірка серіалу "Свати" народила доньку.
Щасливою новиною зі своїми шанувальниками знаменитість поділилася в Instagram.
Анна Кошмал стала мамою вдруге
30-річна акторка народила донечку в одному з пологових у Києві. Дівчинка з'явилася на світ ще 11 березня, але родина вирішила декілька днів потримати цю новину в таємниці.
Донька акторки народилася із вагою у чотири кілограми. Кошмал та її чоловік вирішили назвати донечку Софією.
"Софійка увійшла в чат 11.03.2025. Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі", — поділилася знаменитість.
У своїх соцмережах зірка поділилася щасливими світлинами виписки з пологового. Привітати молоду матусю із поповненням прийшли її рідні та друзі.
"Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою. Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов. Тепер звикаєм до нового прекрасного статусу — батьки двох", — звернулася до близьких та лікарів акторка.
Вдома на Анну чекав приємний сюрприз — квіти, святковий торт та прикрашена різнокольоровими кільками оселя.
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