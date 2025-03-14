Анна Кошмал родила дочь — фото

Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. Звезда сериала "Сваты" родила дочь.

Счастливой новостью со своими поклонниками знаменитость поделилась в Instagram.

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Анна Кошмал стала мамой во второй раз

30-летняя актриса родила дочь в одном из роддомов в Киеве. Девочка появилась на свет еще 11 марта, но семья решила несколько дней подержать эту новость в тайне.

Анна Кошмал с дочкой. Фото: instagram.com/smorkovkina

Дочь актрисы родилась с весом в четыре килограмма. Кошмал и ее муж решили назвать дочь Софией.

"Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы безгранично счастливы", — поделилась знаменитость.

Анну Кошмал выписали из роддома. Фото: instagram.com/smorkovkina

В своих соцсетях звезда поделилась счастливыми фотографиями выписки из роддома. Поздравить молодую мамочку с пополнением пришли ее родные и друзья.

"Спасибо всем врачам, которые сделали появление на свет принцессы максимально комфортным и быстрым. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу — родители двоих", — обратилась к близким и врачам актриса.

Друзья встретили Анну Кошмал из роддома. Фото: instagram.com/smorkovkina

Дома Анну ждал приятный сюрприз — цветы, праздничный торт и украшенный разноцветными шариками дом.

Анна Кошмал показала, как ее встречали дома. Фото: instagram.com/smorkovkina

Ранее известный украинский актер впервые рассказал, что стал дедушкой. Также Венсан Кассель впервые показал сына от 29-летней возлюбленной.