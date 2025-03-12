Борис Барський вперше став дідусем — фото

Борис Барський. Фото: facebook/BarskiyBoris

Український актор та режисер Борис Барський вперше став дідусем. Тривалий час зірка "Маски-шоу" приховував народження онуки.

Про це артист розповів у інтерв'ю Oboz.ua.

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Борис Барський вперше став дідусем

У родині відомого актора сталося поповнення — його дочка Анастасія народила дівчинку. Насправді крихітка з'явилася на світ ще у квітні 2022 року, однак весь цей час родина тримала новину в таємниці.

Дівчинку батьки вирішили назвати Валентиною. Пологи Анастасії пройшли у Болгарії, а згодом молода матуся із донечкою повернулася до України.

"У квітні 2022 року Настя зробила мене дідусем. Це сталося в Болгарії, а за три місяці вони повернулися до Одеси. Нашу внучку звуть Валечка. Ім'я обирали батьки, чим керувалися, не можу сказати, не питав про це. Коли ми Насті обирали ім'я, нам подобалася пісня Юрія Антонова "Анастасія". І потім, коли донька виросла, ми їй поставили цю пісню. Сказала, що вона жахлива", — розповів артист.

Актор Борис Барський. Фото: facebook/BarskiyBoris

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