Борис Барский впервые стал дедушкой - фото

Борис Барский. Фото: facebook/BarskiyBoris

Украинский актер и режиссер Борис Барский впервые стал дедушкой. Долгое время звезда "Маски-шоу" скрывал рождение внучки.

Об этом артист рассказал в интервью Oboz.ua.

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Борис Барский впервые стал дедушкой

В семье известного актера произошло пополнение — его дочь Анастасия родила девочку. На самом деле малышка появилась на свет еще в апреле 2022 года, однако все это время семья держала новость в тайне.

Девочку родители решили назвать Валентиной. Роды Анастасии прошли в Болгарии, а впоследствии молодая мама с дочкой вернулась в Украину.

"В апреле 2022 года Настя сделала меня дедушкой. Это произошло в Болгарии, а через три месяца они вернулись в Одессу. Нашу внучку зовут Валечка. Имя выбирали родители, чем руководствовались, не могу сказать, не спрашивал об этом. Когда мы Насте выбирали имя, нам нравилась песня Юрия Антонова "Анастасия". И потом, когда дочка выросла, мы ей поставили эту песню. Сказала, что она ужасная", — рассказал артист.

Актер Борис Барский. Фото: facebook/BarskiyBoris

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