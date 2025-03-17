Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка и показалась на публике — фото

Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой — фото
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, по информации СМИ, стала мамой во второй раз. Правда, подробностей о рождении малыша звездная мама не разглашает.
О пополнении в знаменитой семье сообщили Film Updates а странице в X.
Лоуренс прогулялась по Нью-Йорку на фоне слухов о вторых родах
В сети появилась информация о том, что Лоуренс и ее муж Кук Марони во второй раз стали родителями. Журналисты не стали раскрывать подробностей, а сама звездная мама пока что не комментировала новость.
Возможно, звезда "Голодных игр", как и в случае с первыми родами, решила скрыть появление малыша на свет. К тому же, долгое время актриса не рассказывала, что ждет второго ребенка и скрывала животик за объемной одеждой.
Тем временем папарацци застали молодую маму и ее мужа на прогулке в Нью-Йорке. 16 марта пара вдвоем прогуливалась по городу, держась за руки.
На Джен было длинное синее пальто, которое скрыло ее фигуру. Также знаменитость выбрала синие джинсы, удобные кроссовки и стильную сумку-шопер с леопардовым принтом.
Напомним, о второй беременности Лоуренс стало известно в октябре 2024 года. Кроме того, звездные супруги воспитывают сына по имени Сая, который родился на свет в октябре 2019 года.
Ранее Лилия Ребрик трогательно поздравила дочь с ее первым днем рождения. Также мы писали, что Анна Кошмал родила второго ребенка.
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