Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка и показалась на публике — фото

Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, по информации СМИ, стала мамой во второй раз. Правда, подробностей о рождении малыша звездная мама не разглашает.

О пополнении в знаменитой семье сообщили Film Updates а странице в X.

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В сети появилась информация о том, что Лоуренс и ее муж Кук Марони во второй раз стали родителями. Журналисты не стали раскрывать подробностей, а сама звездная мама пока что не комментировала новость.

Возможно, звезда "Голодных игр", как и в случае с первыми родами, решила скрыть появление малыша на свет. К тому же, долгое время актриса не рассказывала, что ждет второго ребенка и скрывала животик за объемной одеждой.

Тем временем папарацци застали молодую маму и ее мужа на прогулке в Нью-Йорке. 16 марта пара вдвоем прогуливалась по городу, держась за руки.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/backgrid_usa

На Джен было длинное синее пальто, которое скрыло ее фигуру. Также знаменитость выбрала синие джинсы, удобные кроссовки и стильную сумку-шопер с леопардовым принтом.

Кук Марони и Дженнифер Лоуренс на прогулке. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Напомним, о второй беременности Лоуренс стало известно в октябре 2024 года. Кроме того, звездные супруги воспитывают сына по имени Сая, который родился на свет в октябре 2019 года.

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