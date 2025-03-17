Шэрон Стоун выразила восхищение украинским искусством - видео

Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун выразила восхищение украинским искусством. Голливудская звезда похвасталась картиной львовского художника Артура Солецкого в своей коллекции.

Актриса записала видео в Instagram для проекта Ukraine WOW.

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Шэрон Стоун поддержала украинское искусство

67-летняя актриса одна из звезд Голливуда, кто с первых дней поддержал Украину во время полномасштабного российского вторжения. Кроме того, Стоун поддерживает украинское искусство и современных украинских художников.

Так, в рамках проекта Ukraine WOW актриса призналась, что имеет дома картину Артура Солецкого "Большая маленькая мечта", которую художник создал в 2023 году.

"Украина — это искусство. Украина — это живопись. Украина — это креативность. Я Шэрон Стоун. И откуда я обо всем этом знаю? Потому что это произведение принадлежит украинскому художнику Артуру Солецкому. Какая же эта картина прекрасная! Спасибо, Артур, я в восторге", — сказала на видео звезда.

Как рассказал сам художник, он понятия не имел, что его картина попадет именно к Шэрон, и был приятно удивлен, когда звезда показала его произведение на стене своего дома.

"Где-то через год после начала полномасштабного вторжения мне в Instagram написал американец. Спросил, может ли приобрести картину для подруги. Я, конечно, был рад, но даже не ожидал, что этой подругой окажется сама Шэрон Стоун. Когда я узнал, что моя работа у нее дома, это очень вдохновило. В такие моменты действительно понимаешь силу искусства и влияние, которое оно может иметь", — рассказал Солецкий.

Напомним, ранее Де Ниро, Шрайбер, Коллинз и Рудинский в рамках проекта рассказали об украинцах на "Оскаре". Ранее мы писали, что соучредитель Netflix пожертвовал немалую сумму для Украины.