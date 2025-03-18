Оскар 2026 — когда премия и кто будет ведущим

Премия "Оскар". Фото: Reuters

До следующей церемонии награждения кинопремии "Оскар" еще целый год. Однако организаторы уже приняли решение, кто станет ведущим шоу.

Об этом пишет Page Six.

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Во второй раз провести церемонию награждения пригласили ведущего и комика Конана О'Брайена, который вел "Оскар" в этом году.

И неудивительно, ведь нынешняя трансляция церемонии награждения собрала самую большую аудиторию зрителей за последние пять лет. По оценкам вещателя ABC, прямой эфир посмотрело около 19,7 миллионов зрителей.

Конон О'Брайен. Фото: Reuters

В этом есть и заслуга О'Брайена, который восхитил зрителей своим мастерством и юмором.

"Уникальный комедийный стиль Конана идеально уловил момент, и я рад, что в следующем году его талант вернется на сцену, чтобы возглавить еще одно незабываемое представление", — заявил президент Disney Television Group Крейг Эрвич.

Следующая церемония награждения запланирована на 15 марта 2026 года.

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