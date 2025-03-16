Найпопулярніші серіали на Netflix у березні — що подивитися онлайн

Серіал "Плеймейкерка". Фото: Netflix

Щотижня стримінговий майданчик Netflix формує рейтинг найпопулярніших серіалів серед глядачів. У фаворитах в українців спортивна комедія, політичний трилер та гучний горор.

Новини.LIVE розповідає, що найчастіше дивилися глядачі на українському Netflix.

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Плеймейкерка

Колишня любителька гучних вечірок у виконанні Кейт Гадсон раптово має очолити сімейний бізнес замість свого брата. Тепер вона очолює баскетбольну команду та мусить довести, що їй не дарма довірили цю місію.

Нульовий день

Політичний трилер з Робертом де Ніро розповідає про колишнього президента США, який мусить розв'язати однин із найбільших кібер-злочинів в країні. Інцидент спровокував сотні невинних жертв і тепер експрезидент мусить знайти, хто в цьому винен.

Гепард

Події серіалу розгортаються у 1860-х роках в Італії. На тлі полум'я революції сицилійський князь, схвильований подіями, вирішує врятувати свою родину та знайти спосіб вберегти владу.

Касандра

Моторошна історія відбувається у вінтажному будинку, куди заїжджає молода родині зі дітьми. У новій оселі на господарів чекає робот-помічниця Касандра, але згодом з'ясовується, що в її планах не лише хатня робота.

Токсичне місто

Серіал, знятий на основі реальних подій. У містечку Корбі десятки матерів починають народжувати дітей з інвалідністю. Стурбовані жінки починають бити на сполох та хочуть притягнути до відповідальності тих, хто винен у цьому.

Лише один погляд

Польский детектив розповідає про жінку на ім'я Ґрета. Одного дня вона отримує загадкове фото, яке може змінити усе в її житті. Тож жінка наважується дістатися до правди та не дати темним секретам свого чоловіка захопити його.

Ціна краси

Одного дня екзотична танцівниця Кіммі, яка ледь зводить кінці з кінцями, знайомиться із спадкоємицею імперії краси Меллорі. Їхні історії раптово переплітають у заплутану павутину обману.

Формула 1: Жени, щоб вижити

Документальний серіал розкриває залаштунки найвідоміших перегонів. Глядачі мають змогу побачити не лише професіоналізм пілотів, а й що стоїть за їхніми перемогами і невдачами.

Наглядач

Родина переїжджає до нового будинку із надією на щасливе та тихе життя, але одного дня вони починають отримувати зловісні листи від загадкового наглядача. А ще сусіди у передмісті ведуть себе надто дивно.

Ла-Пальма

Норвезька родина насолоджується відпочинком на мальовничому острові Ла-Пальма. Але райську казку руйнується через загрозу виверження вулкану, ознаки якого виявила молода дослідниця.

Нагадаємо, на Netflix вийшов новий детективний серіал, який підкорив критиків. Також ми розповідали про зірок Голлівуду, які покинули кіно через невиліковну хворобу.