Самые популярные сериалы на Netflix в марте - что посмотреть онлайн

Сериал "Плеймейкерша". Фото: Netflix

Еженедельно стриминговая площадка Netflix формирует рейтинг самых популярных сериалов среди зрителей. В фаворитах у украинцев спортивная комедия, политический триллер и громкий хоррор.

Новости.LIVE рассказывает, что чаще всего смотрели зрители на украинском Netflix.

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Плеймейкерша

Бывшая любительница шумных вечеринок в исполнении Кейт Хадсон внезапно должна возглавить семейный бизнес вместо своего брата. Теперь она возглавляет баскетбольную команду и должна доказать, что ей не зря доверили эту миссию.

Нулевой день

Политический триллер с Робертом де Ниро рассказывает о бывшем президенте США, который должен решить одно из крупнейших кибер-преступлений в стране. Инцидент спровоцировал сотни невинных жертв и теперь экс-президент должен найти, кто в этом виноват.

Гепард

События сериала разворачиваются в 1860-х годах в Италии. На фоне пламени революции сицилийский князь, взволнованный событиями, решает спасти свою семью и найти способ уберечь власть.

Кассандра

Жуткая история происходит в винтажном доме, куда заезжает молодая семье с детьми. В новом доме хозяев ждет робот-помощница Касандра, но впоследствии выясняется, что в ее планах не только домашняя работа.

Токсичный город

Сериал, снятый на основе реальных событий. В городке Корби десятки матерей начинают рожать детей с инвалидностью. Обеспокоенные женщины начинают бить тревогу и хотят привлечь к ответственности тех, кто виноват в этом.

Только один взгляд

Польский детектив рассказывает о женщине по имени Грета. Однажды она получает загадочное фото, которое может изменить все в ее жизни. Поэтому женщина решается добраться до правды и не дать темным секретам своего мужа захватить его.

Цена красоты

Однажды экзотическая танцовщица Кимми, которая едва сводит концы с концами, знакомится с наследницей империи красоты Мэллори. Их истории внезапно переплетаются в запутанную паутину обмана.

Формула 1: Женись, чтобы выжить

Документальный сериал раскрывает закулисье самых известных гонок. Зрители могут увидеть не только профессионализм пилотов, но и что стоит за их победами и неудачами.

Надзиратель

Семья переезжает в новый дом с надеждой на счастливую и тихую жизнь, но однажды они начинают получать зловещие письма от загадочного надзирателя. А еще соседи в пригороде ведут себя слишком странно.

Ла-Пальма

Норвежская семья наслаждается отдыхом на живописном острове Ла-Пальма. Но райская сказка разрушается из-за угрозы извержения вулкана, признаки которого обнаружила молодая исследовательница.

Напомним, на Netflix вышел новый детективный сериал, который покорил критиков. Также мы рассказывали о звездах Голливуда, которые покинули кино из-за неизлечимой болезни.