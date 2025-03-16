Самые популярные сериалы на Netflix в марте - что посмотреть онлайн

10 сериалов на Netflix, от которых в восторге украинцы
Еженедельно стриминговая площадка Netflix формирует рейтинг самых популярных сериалов среди зрителей. В фаворитах у украинцев спортивная комедия, политический триллер и громкий хоррор.
Новости.LIVE рассказывает, что чаще всего смотрели зрители на украинском Netflix.
ТОП-10 сериалов на Netflix за неделю
Плеймейкерша
Бывшая любительница шумных вечеринок в исполнении Кейт Хадсон внезапно должна возглавить семейный бизнес вместо своего брата. Теперь она возглавляет баскетбольную команду и должна доказать, что ей не зря доверили эту миссию.
Нулевой день
Политический триллер с Робертом де Ниро рассказывает о бывшем президенте США, который должен решить одно из крупнейших кибер-преступлений в стране. Инцидент спровоцировал сотни невинных жертв и теперь экс-президент должен найти, кто в этом виноват.
Гепард
События сериала разворачиваются в 1860-х годах в Италии. На фоне пламени революции сицилийский князь, взволнованный событиями, решает спасти свою семью и найти способ уберечь власть.
Кассандра
Жуткая история происходит в винтажном доме, куда заезжает молодая семье с детьми. В новом доме хозяев ждет робот-помощница Касандра, но впоследствии выясняется, что в ее планах не только домашняя работа.
Токсичный город
Сериал, снятый на основе реальных событий. В городке Корби десятки матерей начинают рожать детей с инвалидностью. Обеспокоенные женщины начинают бить тревогу и хотят привлечь к ответственности тех, кто виноват в этом.
Только один взгляд
Польский детектив рассказывает о женщине по имени Грета. Однажды она получает загадочное фото, которое может изменить все в ее жизни. Поэтому женщина решается добраться до правды и не дать темным секретам своего мужа захватить его.
Цена красоты
Однажды экзотическая танцовщица Кимми, которая едва сводит концы с концами, знакомится с наследницей империи красоты Мэллори. Их истории внезапно переплетаются в запутанную паутину обмана.
Формула 1: Женись, чтобы выжить
Документальный сериал раскрывает закулисье самых известных гонок. Зрители могут увидеть не только профессионализм пилотов, но и что стоит за их победами и неудачами.
Надзиратель
Семья переезжает в новый дом с надеждой на счастливую и тихую жизнь, но однажды они начинают получать зловещие письма от загадочного надзирателя. А еще соседи в пригороде ведут себя слишком странно.
Ла-Пальма
Норвежская семья наслаждается отдыхом на живописном острове Ла-Пальма. Но райская сказка разрушается из-за угрозы извержения вулкана, признаки которого обнаружила молодая исследовательница.
Напомним, на Netflix вышел новый детективный сериал, который покорил критиков. Также мы рассказывали о звездах Голливуда, которые покинули кино из-за неизлечимой болезни.
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