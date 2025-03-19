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Новый фантастический фильм на Netflix стал хитом среди украинцев

19 марта 2025 16:39
Мария Коваленко - Редактор
Электрический штат на Netflix — сюжет и трейлер нового фильма
Фильм "Электрический штат". Фото: Netflix
Мария Коваленко - Редактор

Новый фильм "Электрический штат" на Netflix стал хитом среди украинцев. Научно-фантастическое приключение с Крисом Праттом и Милли Бобби Браун возглавила список самых популярных лент на стриминговой площадке.

Еженедельный рейтинг опубликовали на сайте Netflix.

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О чем фильм "Электрический штат"

События в фильме разворачиваются в ретрофутуристическом прошлом, когда Землю опустошила война с роботами. Осиротевшая девушка по имени Мишель путешествует по западу США в поисках своего младшего брата. Однажды она знакомится с милым роботом и эксцентричным путешественником Китсом. Вместе они отправляются на поиски и попадают в неожиданные приключения.

Главные роли в фильме исполнили Милли Бобби Браун и Крис Пратт. Также к касту присоединились Джонатан Ке Кван, Стэнли Туччи, Джанкарло Эспозито и другие звезды.

Фільм Електричний штат - фото
Кадр из фильма "Электрический штат". Фото: Netflix

Несмотря на то, что фильм имеет высокую популярность среди зрителей, критиков он не впечатлил. По оценке IMDb лента получила 6 баллов из 10, а вот на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes собрала лишь 14% положительных отзывов. Такую реакцию обусловливают тем, что в разработке фильм братьев Руссо выглядел более многообещающим. Однако конечный результат получился совсем другим.

Ранее мы рассказывали, какие новинки фильмов стоит увидеть в кино на этой неделе. А также делимся подборкой лучших костюмированных сериалов для тех, кому понравились "Бриджертоны".

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