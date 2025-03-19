Что посмотреть после Белого лотоса - лучшие сериалы с интригами

Сериал "Девять полных незнакомцев". Фото: Hulu

Сериал "Белый лотос" наделал шума в сети и захватил зрителей своими неожиданными поворотами сюжета. Поэтому, если вам понравилась сатирическая история от HBO, эти сериалы также будут вам по душе.

Новини.LIVE делятся интригующей подборкой.

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Девять совершенно незнакомых людей

В далеком уголке Австралии расположился элитный пансионат. Им руководит владелица Маша, которая обещает своим посетителям исцеление не только тела, но и души. На этот раз на ретрит приезжают девять гостей, которые стремятся забыть свое прошлое. Здесь каждый из них столкнется с собственными темными секретами, но не всем удастся избавиться от них.

Отель "Вавилон"

Сериал откроет двери одного из самых престижных отелей Лондона "Вавилон". Администратор Ребекка, которая руководит отелем, готова на все ради его репутации, а помогает ей во всем ее помощник Чарли. И хотя внимательный персонал выполняет все прихоти капризных гостей, каждый из них имеет собственные интересы.

Палм-Рояль

События разворачиваются в солнечной Флориде 1960-х. Главная героиня вопреки всему стремится попасть в элитный круг Палм-Бич. Его участники богатые и влиятельные, однако за лоском и роскошью тоже скрываются свои тайны.

Курорт

На 10-ю годовщину брака Ной и Эмма решают отдохнуть на Ривьере Майя в Мексике. На тропическом курорте супругов ждут не только прохладные коктейли на побережье, а настоящая проверка их брака на прочность. Однажды Ной и Эмма оказываются втянутыми в нераскрытое исчезновение двух людей, которое случилось еще 15 лет назад.

Остров Сент-Икс

Молодая девушка погибает во время отдыха на Карибах при загадочных обстоятельствах. Через 20 лет ее младшая сестра приезжает на остров снова, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

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