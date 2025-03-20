Криминальные сериалы на реальных событиях - что посмотреть вечером

Сериал "Притворство". Фото: Hulu

Реальность истории порой пугают больше, чем вымысел. А в этих сериалах нет вымышленных монстров, но есть настоящие люди, истории которых напугали сотни людей и стали прототипом экранного зла.

Жуткие сериалы, в основу которых легли реальные истории, в подборке Новини.LIVE.

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Притворство

Криминальный мини-сериал рассказывает историю Джипси Бланчард. Из-за своей болезни девушка вынуждена передвигаться в колесном кресле и не может обойтись без посторонней помощи. Всю жизнь рядом с ней была мама, которая чрезмерно заботилась о дочери. Однако с возрастом Джипси хочет получить больше свободы. Ее борьба за свою независимость откроет шокирующие секреты, которые заставят всех содрогнуться.

Монстр: История Джеффри Дамера

История одного из самых известных серийных убийц Америки, на счету которого 17 жертв. В течение многих лет ему мастерски удавалось скрывать свои преступления. Но однажды зло должно быть наказано.

Кэнди

Кэнди Монтгомери — образцовая домохозяйка, мать и жена. Внезапно в ее жизни появляется новый смысл — любовь. Кэнди имеет тайный роман с мужем своей соседки, и однажды эта связь станет причиной жестокого убийства.

Лестница

Известный писатель Майкл Питерсон находит тело своей жены возле лестницы в их доме и немедленно вызывает полицию. В ходе следствия мужчина становится единственным подозреваемым в убийстве женщины и даже его дети сомневаются относительно истинных обстоятельств ее смерти.

Вдовец

Сериал рассказывает жуткую историю Малкольма Вебстера. Мужчина в течение длительного времени пытался избавиться от своей первой жены, а когда ее не стало, нашел новую жертву.

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