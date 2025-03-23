Образцовая американская семья на Hulu - вышел сериал об украинке Наталье Грейс

Сериал "Образцовая американская семья". Фото: Hulu

На стриминговой площадке Hulu состоялась премьера нового драматического мини-сериала "Образцовая американская семья". В основе сюжета шокирующая история украинской девочки-сироты Натальи Грейс.

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Сериал рассказывает о супругах Кристин и Майкла Барнеттов, которые усыновляют девочку по имени Наталья Грейс из Украины, которая имеет карликовость. Впоследствии приемные родители начинают подозревать, что на самом деле Наталья — взрослая женщина, которая лишь притворяется ребенком.

Главные роли в драме исполнили Эллен Помпео и Марк Дюпласс, а роль Натальи воплотила Имоджен Фейт Рид.

Реальная история Натальи Грейс

В 2019 году имя Натальи Грейс стало известно на весь мир, когда приемная семья в США обвинила девочку во лжи и покушении на убийство. Семья Барнеттов заявила в СМИ, что на самом деле украинская сирота, которую они удочерили, взрослая женщина, которая притворяется ребенком.

Семья взяла опеку над шестилетней девочкой в 2010 году, а уже через год Барнетты заявили о том, что на самом деле Наталья обманывает их. Майкл и Кристни настаивали на том, что на самом деле ей уже 22 года и она имеет психические нарушения.

Тогда семья обратилась в суд, чтобы изменить год рождения девочки в свидетельстве с 2003 на 1989. После чего, в 2013 году, Барнетты переехали в Канаду, а Наталью оставили в их квартире в США. Около трех лет девочка жила одна, питаясь консервами и покупая еду на купоны. Сироту заметила семья Мэнсов, которые обратились в полицию и обвинили Барнеттов в том, что они бросили ребенка в опасности.

Наталья Грейс в 2019 году. Фото: скриншот

В своих показаниях Барнетты заявили, что девочка была агрессивной и даже бросалась на них и их биологических детей с ножом. Кроме того, по словам супругов, Наталья также пыталась отравить их.

В 2023 году результат ДНК-экспертизы установил, что возраст девушки около 20 лет. Следовательно, во время усыновления Барнеттами ей действительно было 6-7 лет. Кроме того, в Николаеве нашли биологическую мать Натальи, которая заявила, что родила девочку в 2003 году.

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