Пісочний чоловік 2 сезон — трейлер і дата виходу

Серіал "Пісочний чоловік". Фото: Netflix

Стрімінговий майданчик Netflix потішив шанувальників "Пісочного чоловіка" новиною. Стало відомо, коли продовження серіалу вийде на екрани.

Анонсом другого сезону вийшов на YouTube.

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"Король Снів повертається", — анонсували серіал Netflix.

Новий сезон серіалу буде розділено на дві частини. Перші серії вийдуть з 3 липня, а фінальні епізоди глядачі побачать з 24 липня.

Окрім того, на офіційній сторінці серіалу в Instagram з'явилися перші кадри з майбутнього сезону.

Як стало відомо раніше, другий сезон стане фінальним. За словами творців, вони не планували розширювати історію, однак фани припускають, що закриття популярного проєкту стало через гучний скандал із автором коміксу Нілом Ґейманом, якого звинувачують у домаганнях.

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