Нові фільми з українським дубляжем — що подивитися у кіно з 17 квітня

Фільм "Сплячі пси". Фото: Courtesy of The Avenue

Від 17 квітня в український прокат виходить багато цікавих новинок. Серед них знайдеться щось цікаве для кожного — від драматичних історій до напружених трилерів та видовищних бойовиків.

Новини.LIVE ділиться добіркою прем'єр.

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Сплячі пси

Після лікування провалів у пам'яті колишній детектив Рой Фрімен дізнається, що засуджений до страти злочинець, якого він впіймав 10 років тому, заявив про свою невинність. Разом зі своїм колишнім партнером Фрімен знову починає розслідування, яке пов'язане з ще одним жорстоким вбивством.

Опера!

Міфічна історія Орфея і Еврідіки розгортається у наш час. Напередодні весілля Евредіку вбивають, а охоплений горем Орфей ладний на все, аби врятувати кохану. Тож він вирушає у небезпечну подорож до готелю "Гранд Аїд", де стрелася межа між життям та смертю.

Грішники

Трилер з елементами горору розповість історію двох братів-близнюків. Вони вирішують зав'язати із непростим життям та повернутися до рідного міста. Але дім дитинства зустріне їх ще більшим злом.

Найцінніший вантаж

Анімаційна стрічка захопить щемливою історією про порятунок єврейської дівчинки під час Другої світової війни. Самотнє подружжя випадково знаходить пакунок із немовлям біля залізничної колії, але походження дитини може стати загрозою длі усіх.

Супермалюк

Веселий сімейний мультфільм розповідає про школяра Віллі та його молодшого братика Чарлі, який виявляється, має суперздібності. Про вроджений талант малюка дізнається відомий лиходій, тож старшому брату доведеться стаи на захист молодшого.

Рейс навиліт

Найманець Лукас вирішує залишити кримінальну кар'єру, але перед звільненням має виконати ще одне завдання — супроводити ціль у літаку. Однак ситуація ускладнюється, коли виявляється, що серед пасажирів рейсу є наймані вбивці, які полюють і на Лукас і на його ціль.

Під замком

Головний герой Едді звичайний злочинець, який заробляє крадіжками. Одного дня він вирішує угнати розкішний позашляховик, але опиняється у справжній пастці — двері автівки зачинилися, а на зв'язку із Едді тепер моторошний незнайомець, який пропонує йому відкупити свої гріхи.

Нагадаємо, українська комедія очолила рейтинг ТОП-10 фільмів на Netlix. А також ми писали, що глядачів захопив новий український серіал.