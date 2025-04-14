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Лайвлі заінтригувала новим трейлером "Ще однієї простої послуги"

14 квітня 2025 20:14
Марія Коваленко - Редактор
Ще одна проста послуга з Лайвлі та Кендрик — новий трейлер і дата виходу
Фільм "Ще одна проста послуга". Фото: instagram.com/asimplefavor
Марія Коваленко - Редактор

Американська акторка Блейк Лайвлі заінтригувала шанувальників новий трейлером фільму "Ще одна проста послуга". Кримінальний трилер має вийти на екрани вже зовсім скоро.

Анонсом зірка поділилася в Instagram, також відео опублікували на YouTube-каналі Prime Video.

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Події у фільмі розгортаються через п'ять років після приголомшливого фіналу першої частини. Героїня Блейк Лайвлі, Емілі, несподівано знову з'являється у житті Стефані, яку зіграла Анна Кендрик. І знову в неї є одна проста послуга — стати подружкою нареченої на її весілля із новим залицяльником. Емілі обіцяє, що цього разу обійдеться без криміналу, тож Стефані погоджується. Чарівний острів Капрі, щасливі молодята та поважні гості... і знову зрада та вбивство.

"Кожна дружба має свої нюанси", — підписала трейлер Лайвлі.

Команда фільму вже представила його на фестивалі SXSW напочатку березня, а ось глядачі побачать кримінальний трилер вже 1 травня на Prime Video.

Нагадаємо, українська студія втрапила у гучний скандал через дубляж Minecraft російською. А також ми розповідали неочікувані факти про фільм "Титанік", які не знають навіть фани.

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