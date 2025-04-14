Ще одна проста послуга з Лайвлі та Кендрик — новий трейлер і дата виходу

Лайвлі заінтригувала новим трейлером "Ще однієї простої послуги"
Американська акторка Блейк Лайвлі заінтригувала шанувальників новий трейлером фільму "Ще одна проста послуга". Кримінальний трилер має вийти на екрани вже зовсім скоро.
Анонсом зірка поділилася в Instagram, також відео опублікували на YouTube-каналі Prime Video.
"Ще одна проста послуга" — новий трейлер і дата прем'єри
Події у фільмі розгортаються через п'ять років після приголомшливого фіналу першої частини. Героїня Блейк Лайвлі, Емілі, несподівано знову з'являється у житті Стефані, яку зіграла Анна Кендрик. І знову в неї є одна проста послуга — стати подружкою нареченої на її весілля із новим залицяльником. Емілі обіцяє, що цього разу обійдеться без криміналу, тож Стефані погоджується. Чарівний острів Капрі, щасливі молодята та поважні гості... і знову зрада та вбивство.
"Кожна дружба має свої нюанси", — підписала трейлер Лайвлі.
Команда фільму вже представила його на фестивалі SXSW напочатку березня, а ось глядачі побачать кримінальний трилер вже 1 травня на Prime Video.
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