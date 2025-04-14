Скандал з Tretyakoff Production — студія озвучила фільм Minecraft російською

Володимир Третьяков. Фото: facebook.com/TretyakoffProduction

Українська студія дубляжу Tretyakoff Production, яка розташована у Києві, втрапила у гучний скандал через дубляж фільму Minecraft. Компанія озвучила стрічку російською мовою.

Про це повідомила Київська творча спілка акторів-дикторів (КТСАД).

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Нещодавно у прокат вийшов пригодницький фільм за мотивами гри Minecraft і, як виявилося, одну з російськомовних версій фільму озвучили українські актори дубляжу.

На інцидент швидко відреагували у КТСАД та заявили, що подібні випадки неприпустимі, особливо в той час, коли російські окупанти продовжують нищити все українське.

"З 2016 року КТСАД намагається формувати на професійному ринку дубляжу та озвучування непохитні професійні цінності та розвиває україномовний контент. Це часом непросто, зважаючи на незрозумілі мотиви окремих колег порушувати принципи нашої діяльності, особливо в важкі для країни часи, коли йде боротьба за ідентичність, українську культуру та мову", — заявили у спілці.

У соцмережах КТСАД також оприлюднили список акторів, які взяли участь в озвучуванні фільму. Так, свої голоси героям у російській версії подарували Євген Синчуков, Борис Георгієвський, Ігор Аскевич, Юлія Малахова, Людмила Суслова, Наталія Калюжна, Анастасія Гиренкова, Олексій Семенов, Сергій Гутько, Олександр Шевчук, Ростислав Голуб та Олександр Мельник.

За свій вчинок актори вже поплатилися, адже інцидент поставив жирну пляму на їхній кар'єрі. Так, наприклад, студія Postmodern Production, заявила, що припиняє будь-яку подальшу співпрацю з учасниками скандалу.

Натомість, власник студії Tretyakoff Production Володимир Третьяков відмовився коментувати конфлікт.

Нагадаємо, відома російська акторка емоційно відреагувала на удар росіян по Сумах. А також ми писали, що зірка "Гаррі Поттера" отримав роль у фільмі російського режисера.